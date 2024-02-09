'Сертификат защитника' заменит ТЦК: в Раде предлагают новый подход к мобилизации

В Верховной Раде предлагают выдавать военнообязанным украинцам "сертификат защитника", чтобы проводить "смарт-мобилизацию".

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В Верховной Раде будут выбирать между электронными повестками и "бусиками ТЦК" / Колаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В Верховной раде Украины обсуждают введение "электронного сертификата защитника". Его хотят выдавать военнообязанным гражданам, чтобы осуществить "смарт-мобилизацию". Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа", член комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Давид Арахамия в эфире телемарафона.

Нардеп утверждает, что "никому не нравится, когда ездят автобусы ТЦК, которые снимают людей с общественного транспорта или в магазине где-то ловят". Поэтому в парламенте ищут альтернативу, чтобы дальше проводить мобилизацию. Он отметил, что уже принятый закон позволяет создать электронный реестр в системе "Оберіг", через которую можно будет получить "сертификат защитника".

"Если вы помните, у нас когда COVID был, все должны были ходить с таким сгенерированным сертификатом, который показывал, вакцинированы они или нет. Вот таким образом будет сертификат, который получат или через интернет, или в ТЦК. Зачем это? Чтобы мы понимали, сколько людей теоретически может быть призвано, и таким образом организовать так называемую "смарт-мобилизацию", - сказал Арахамия. видео дня

По его словам, мужчинам с таким сертификатом могут сообщать ориентировочные сроки призыва, чтобы они смогли подготовиться. Арахамия также отметил, что необходимо найти баланс между стимулированием и наказанием за отказ от получения сертификата, чтобы обеспечить эффективную мобилизацию. Однако в Раде пока нет окончательного решения.

"Но надо иметь какое-то принуждение. Мы не знаем, что это будет - будем искать баланс между первым и вторым чтением, разговаривать внутри парламента между всеми фракциями и, думаю, найдем в конце концов какое-то компромиссное решение, которое позволит с одной стороны стимулировать людей это делать, с другой стороны - наказывать их как-то, но, как говорится, не летально... Или люди в конце концов скажут: да пусть они по улицам ездят, как сейчас, не надо ничего электронного... Я тоже допускаю, что может быть и такой сценарий, если будет консенсус определенный политический", - заявил он.

Мобилизация в Украине

Напомним, 7 февраля Верховная рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. За него проголосовали 243 нардепа.

Как известно, в нем содержится положение о создании электронных кабинетов военнообязанных. Электронный кабинет призывника упростит отбор в армию по специальности и уменьшит ошибки в призыве, отметил начальник управления прессы и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк в эфире телемарафона.

Также 9 февраля Кабмин расширил полномочия территориальных центров комплектования и социальной поддержки на период мобилизации. Теперь ТЦК будут круглосуточно проводить медицинские осмотры и психологические обследования военнообязанных.

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