УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Будут ли присылать повестки через е-кабинет: в ВР планируют изменить спорные нормы

Руслана Заклинская
7 февраля 2024, 21:53
Многие из скандальных вопросов изменят перед принятием закона о мобилизации во втором чтении, утверждает Александр Федиенко.
Будут ли присылать повестки через е-кабинет: в ВР планируют изменить спорные нормы
Нормы об обязательной регистрации военнообязанных в е-кабинете планируют изменить / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Скандальные нормы относительно электронного кабинета военнообязанных в Верховной Раде Украины обещают изменить. С помощью электронного кабинета военнообязанным легче будет доказывать ТЦК наличие отсрочки или бронирования. Об этом в эфире телемарафона рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

"Электронный кабинет будет, но вопрос в том, что он не будет таким, как возможно воспринимают граждане... Будут различные механизмы оповещения граждан Украины. Электронный кабинет вообще нужен для того, чтобы в дальнейшем заработал сертификат защитника. Мы же много говорим о том, что, например, ТЦК достаточно некорректно себя ведет, когда пытается силовым методом мобилизовать граждан", - отметил нардеп.

По его словам, электронный кабинет будет использоваться для установления военного статуса граждан, в частности наличие отсрочки или бронирования. Также нардеп убежден, что е-кабинет будет упрощать процесс доказательства различных исключений, таких как наличие несовершеннолетних детей или статус опекунства.

видео дня

"Смотрите, электронный кабинет, в первую очередь, создается не для того, чтобы раздавать повестки, а в первую очередь, чтобы максимально минимизировать", - отметил Федиенко.

Нардеп подчеркнул, что главная цель электронного кабинета - это максимально минимизировать административную волокиту и коррупционные факторы, обеспечивая прозрачность и доступность информации. Он также отметил, что многие из спорных вопросов, в частности относительно обязательной регистрации, будут изменены перед принятием закона во втором чтении.

"То, что сейчас есть - это не то, за что будет проголосовано во втором чтении... Я уверен, что многие вещи, например, что касается того, что гражданин Украины должен обязательно получить себе кабинет, будет изменено", - добавил он.

Законопроект о мобилизации

Напомним, 30 января Кабинет министров передал в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации. В нем предусмотрено снижение призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет, а также установлены ограничения на пользование банковскими счетами для уклонистов. Кроме этого, предусмотрено создание электронного кабинета, в котором будут присылать электронные повестки.

Также предыдущий законопроект о мобилизации в ВР не рассматривали из-за критики общественности и правозащитников. Его вернули на доработку.

Как сообщал Главред, в среду, 7 февраля, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №10449 об усилении мобилизации в Украине. Документ поддержали 329 нардепов. Закон предусматривает усиление военной мобилизации и должен вступить в силу в апреле.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
мобилизация Верховная Рада законопроект мобилизация в армию война России и Украины
Реклама

Главное за день

В Сенате США провалили голосование за проект о финансировании для Украины

В Сенате США провалили голосование за проект о финансировании для Украины

22:29 Мир
Будут ли присылать повестки через е-кабинет: в ВР планируют изменить спорные нормы

Будут ли присылать повестки через е-кабинет: в ВР планируют изменить спорные нормы

21:53 Украина
В российском Ижевске прогремел мощный взрыв: вблизи предприятия ВПК - зарево

В российском Ижевске прогремел мощный взрыв: вблизи предприятия ВПК - зарево

20:40 Мир
Все главные новости

Последние новости

23:22

Почему нельзя говорить "ви праві": языковед ошеломил ответом

23:21

Евровидение-2024: израильская участница жила в РФ и пела в оккупированном КрымуВидео

23:20

ВСУ дронами разгромили весь артдивизион РФ: майор рассказал о боях под Бахмутом

22:56

"Он имеет свой план": эксперт рассказал о последствиях победы Трампа

22:29

В Сенате США провалили голосование за проект о финансировании для Украины

Россия потерпит фиаско в войне, даже если сохранит за собой коридор в Крым – РозумныйРоссия потерпит фиаско в войне, даже если сохранит за собой коридор в Крым – Розумный
22:15

Первой из аристократок: немецкая принцесса стала очень смелой звездой обложки Playboy

21:53

Будут ли присылать повестки через е-кабинет: в ВР планируют изменить спорные нормы

21:41

Как понять, что начались осложнения после гриппа: что делать, чтобы не допустить их

20:59

"НАТО вступило в войну": Жданов раскрыл, как Путин провоцирует Польшу

Реклама
20:45

Звезда "Клана ювелиров" рожала первенца под ракетными обстрелами

20:40

В российском Ижевске прогремел мощный взрыв: вблизи предприятия ВПК - зарево

20:36

После 17 марта Россию ждут новые сталинские времена, начнутся массовые репрессии – ГельманЭксклюзив

20:33

Кто такой Такер Карлсон и почему над ним не надо смеятьсямнение

20:27

"Замороженная война в Украине": эксперт раскрыл, как изменится роль США в мире

19:55

"Мы тушили пламя водой": в Киеве спасли детей из дома, по которому ударила РФ

19:45

Нужно найти 2 одинаковых дерева за 5 секунд: загадка для самых сообразительных

19:40

Вся Украина будет "плавать": где будет бушевать серьезная непогода

19:10

Лунный календарь на 8 февраля: что увеличит популярность среди друзей

19:10

Путин поставил новый дедлайн российскому командованию на войнемнение

19:06

Как обманывает Макдональдс: блогер-миллионник провела эксперимент

Реклама
19:02

РФ использовала "чудо-оружие" для атаки по Киеву: ПВО сбила ракету "Циркон" - СМИ

19:00

3 вещи могут притянуть беду в вашу жизнь: что нельзя делать 8 февраля

18:58

Россия снова выпустила по Украине ракеты: в одной из областей прогремели взрывы

18:57

Водители поражены находкой скрытой кнопки в автомобиле: для чего она нужнаВидео

18:48

Андрей Хлывнюк получил боевую награду от СНБО

18:48

Освобождение Херсона и жизнь после травмы: история героя, получившего бионический протез от Favbet реклама

18:03

Российские бомбардировщики подлетели к Аляске: в США оперативно отреагировали

17:59

Каменских смело показала себя и Потапа в образе "стариков"

17:55

Что делать, если мужчина ревнует: Карпачев дал интересный совет

17:54

Точно не для красоты: почему зубные щетки имеют щетину разного цвета

17:53

Российские оккупанты захватили уже до 18% Авдеевки: куда продвинулся враг - DeepState

17:48

"Помощь стала инструментом шантажа": политолог дал тревожный прогноз о поддержке США

17:44

Почему синицы едят сало: как правильно подкармливать птиц, чтобы не навредить им

17:17

Можно ли узнать, какой человек в любви по пальцам: неожиданный ответ

16:54

Фамильное сходство: певица Руслана поделилась редким фото с папой

16:47

Украинский флаг в Крынках: в ВСУ объяснили, что происходит на фронте

16:45

Для войны России с НАТО необходимы два стимула - эксперт

16:38

Кулеба ожидает от ЕС 3 срочных шага, Боррель поражен производством БПЛА: итоги встречи

16:23

Украине дадут более миллиона снарядов: в ЕС раскрыли планы и назвали новые сроки

16:19

Самый вредный продукт: врач рассказал, что медленно убивает человека изнутри

Реклама
15:59

Большинство россиян "за" войну против Украины: результаты опроса впечатляют

15:39

В Минобороны пояснили, зачем создали Силы беспилотных систем

15:39

"Запад готов": эксперт рассказал о нападении РФ на НАТО в конце 2024 года

15:33

Россия ударила по Харькову северокорейской "баллистикой": все подробностиФото

15:27

"Вредит интересам государства": Данилов сделал заявление о ситуации с ЗалужнымВидео

15:26

В Украине резко ударит похолодание: синоптик назвала дату

15:26

Бывший герой шоу "Холостяк" снова стал отцом

15:05

Ведущая Сніданку з 1+1 призналась, почему уже более 17 лет не расписана с мужем

14:51

Ксения Мишина "превратилась" в блондинку и удивила фанатовы похожестью на Меган Фокс

14:47

Как алкоголь влияет на антибиотики: можно ли выздороветь, выпивая спиртное

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Гороскоп
Китайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыУкраинский язык с АвраменкоСпорт с Анитой ЛуценкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять