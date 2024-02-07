Будут ли присылать повестки через е-кабинет: в ВР планируют изменить спорные нормы

Многие из скандальных вопросов изменят перед принятием закона о мобилизации во втором чтении, утверждает Александр Федиенко.

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Нормы об обязательной регистрации военнообязанных в е-кабинете планируют изменить / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Скандальные нормы относительно электронного кабинета военнообязанных в Верховной Раде Украины обещают изменить. С помощью электронного кабинета военнообязанным легче будет доказывать ТЦК наличие отсрочки или бронирования. Об этом в эфире телемарафона рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

"Электронный кабинет будет, но вопрос в том, что он не будет таким, как возможно воспринимают граждане... Будут различные механизмы оповещения граждан Украины. Электронный кабинет вообще нужен для того, чтобы в дальнейшем заработал сертификат защитника. Мы же много говорим о том, что, например, ТЦК достаточно некорректно себя ведет, когда пытается силовым методом мобилизовать граждан", - отметил нардеп.

По его словам, электронный кабинет будет использоваться для установления военного статуса граждан, в частности наличие отсрочки или бронирования. Также нардеп убежден, что е-кабинет будет упрощать процесс доказательства различных исключений, таких как наличие несовершеннолетних детей или статус опекунства.

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"Смотрите, электронный кабинет, в первую очередь, создается не для того, чтобы раздавать повестки, а в первую очередь, чтобы максимально минимизировать", - отметил Федиенко.

Нардеп подчеркнул, что главная цель электронного кабинета - это максимально минимизировать административную волокиту и коррупционные факторы, обеспечивая прозрачность и доступность информации. Он также отметил, что многие из спорных вопросов, в частности относительно обязательной регистрации, будут изменены перед принятием закона во втором чтении.

"То, что сейчас есть - это не то, за что будет проголосовано во втором чтении... Я уверен, что многие вещи, например, что касается того, что гражданин Украины должен обязательно получить себе кабинет, будет изменено", - добавил он.

Законопроект о мобилизации

Напомним, 30 января Кабинет министров передал в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации. В нем предусмотрено снижение призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет, а также установлены ограничения на пользование банковскими счетами для уклонистов. Кроме этого, предусмотрено создание электронного кабинета, в котором будут присылать электронные повестки.

Также предыдущий законопроект о мобилизации в ВР не рассматривали из-за критики общественности и правозащитников. Его вернули на доработку.

Как сообщал Главред, в среду, 7 февраля, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №10449 об усилении мобилизации в Украине. Документ поддержали 329 нардепов. Закон предусматривает усиление военной мобилизации и должен вступить в силу в апреле.

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