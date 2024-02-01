Как будет работать е-реестр и кабинет призывника: Минобороны и ТЦК раскрыли детали

Электронный кабинет призывника существенно упростит систему отбора в армию, а реестр военнообязанных объединит все базы для быстрого уточнения данных.

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Е-реестр и кабинет призывника сделают мобилизацию более удобной / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Электронный кабинет призывника упростит отбор в армию по специальности и уменьшит ошибки в призыве. Об этом сообщил начальник управления прессы и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк в эфире телемарафона.

По его словам, этот механизм позволит организовать систему так, чтобы человек с определенной специализацией выполнял соответствующие задачи в армии. Такой подход уменьшит количество ошибок в призыве людей, которые не должны были быть призваны.

"Появление электронного кабинета - очень удобный механизм для всех. Здесь надо понимать, что если мы добились ситуации, когда обновление данных массовое, потому что это можно сделать дома с компьютера, нам тогда значительно проще организовать систему, когда человек, который имеет специализацию механика-водителя, будет соответствующие задачи выполнять в армии", - пояснил Павлюк. видео дня

Начальник управления прессы и информации МО Украины отметил, что это не означает мгновенного призыва, поскольку количество военнообязанных превышает потребности Вооруженных сил Украины.

"Просто этот процесс станет значительно более качественным, значительно более удобным... Сейчас идет война и это обязанность всех, мы делаем все для того, чтобы процесс присоединения к армии был более удобным, прозрачным, быстрым, качественным для армии", - пояснил Павлюк.

Электронный реестр призывников

Представитель Дарницкого ТЦК Владимир Новосядлый утверждает, что реестр военнообязанных и призывников, который был принят Верховной Радой, упростит мобилизационный процесс. Он объединит все базы для быстрого уточнения учетных данных.

"Возможно, в перспективе уменьшит нагрузку на самих военнообязанных, потому что позволит им уточнить свои данные или получить услугу в любом территориальном центре комплектования. Я "за" внедрение таких инициатив", - рассказал начальник мобилизационного отделения Дарницкого районного в Киеве ТЦК и СП Владимир Новосядлый в интервью "Вечернему Киеву".

Новосядлый заверил, что реестр будет закрыт, а доступ к нему будут иметь только уполномоченные лица с необходимой защитой и персональными ключами.

"На сегодня у каждого банка есть реестр клиентов, предоставляются паспортные данные и так далее. Ничем не отличается этот реестр", - добавил он.

Мобилизация в Украине

Напомним, Кабинет министров подал в ВР новую версию законопроекта о мобилизации. Законопроект предусматривает совершенствование процедуры воинского учета, изменение призывного возраста, предоставление отпуска военнослужащим, освобожденным из плена, и привлечение местных органов к проведению мобилизации.

Также ТЦК начали оптимизацию работы, поэтому граждане больше не будут получать лишние повестки. Заместитель Министра обороны Екатерина Черногоренко сообщила, что после принятия соответствующего законопроекта в Украине заработает Электронный кабинет военнообязанного для актуализации данных. Военнообязанные будут иметь отдельный период для актуализации своих данных, которые ТЦК будут использовать для повседневной работы. Указано, что верификация данных в электронном реестре "ОБЕРЕГ" уже прошла, а Минобороны перевело бумажную информацию в цифровой формат.

Кроме этого, адвокат Ростислав Кравец раскритиковал электронный реестр. Он утверждает, что реестр может представлять угрозу национальной безопасности из-за возможности доступа к данным при кибератаках, поскольку реестр будет содержать исчерпывающую личную информацию граждан. Кроме того, внесение таких объемных данных в реестр без предварительного согласия граждан, по его словам, неприемлемо.

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