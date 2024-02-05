В Украине продлят мобилизацию и военное положение: в Раду внесли законопроекты

В настоящее время военное положение и мобилизация продолжаются до 14 февраля. Президент предлагает продлить их еще на 90 суток.

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Президент предлагает продлить мобилизацию и военное положение еще на 90 суток / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроекты о продолжении мобилизации и военного положения. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

В настоящее время военное положение и мобилизация продолжаются до 14 февраля. Президент предлагает продлить их еще на 90 суток.

"На этой неделе будет и пленарное заседание Верховной Рады. Даже открытие новой, уже 11-й, сессии парламента. Планируется ряд важных голосований", - написал Железняк.

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"В ближайшее время ожидаем, что президент внесет на утверждение парламента указы о продолжении действия военного положения и общей мобилизации. С 14 февраля 2023 года и, по всей вероятности, на 90 дней - до 13 мая 2024 года", - уточнил он.

Для продления мобилизации и военного положения необходимо одобрение Верховной Рады. Голосование в парламенте запланировано уже на середину ближайшей недели. Это будет уже десятое голосование за военное положение с начала войны.

Мобилизация 2024 - какие изменения ожидаются в ближайшее время

30 январ Кабинет министров передал в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации . В ней, в частности, говорилось о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничениях для уклонистов и новой системе выдачи повесток через электронный кабинет военнообязанных.

Также в проекте содержатся нововведения для военнообязанных, которые пользуются консульскими услугами и находятся за границей.

Это обновленный вариант законопроекта о мобилизации. Предыдущий - после многочисленной критики со стороны общественности и правозащитников - был возвращен Кабмину для доработки предложений.

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