В ВР появились вопросы к уже новому проекту о мобилизации: что беспокоит депутатов

Обновленный текст проекта о мобилизации хоть и является лучшим вариантом, чем предыдущий, который был отклонен парламентом и отправлен на доработку правительству, все равно вызывает у депутатов ряд вопросов.
В частности - относительно рассылки повесток через э-кабинет, поделился заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телемарафона.
Он отметил, что проект еще будет проходить комитетские слушания. Депутаты хотят услышать по этому поводу объяснения представителей министерства обороны.
"Есть такие планы - рассмотреть этот законопроект на следующей неделе, пригласить на заседание комитета представителей Министерства обороны, которые являются авторами этого законопроекта. Потому что там есть вопросы даже к этой версии документа", - пояснил Чернев.
Чернев указал, что такие вопросы вызывают пункты по уходу за людьми с инвалидностью, э-повестки и учет мужчин за рубежом.
"Опять же, убрали повестки по электронной почте, но добавили повестки в электронном кабинете. Чисто технически - мы хотим услышать от Минобороны, как это будет выглядеть. Потому что все равно не все люди имеют доступ к интернету или смартфоны... То есть как практически это будет выглядеть. Таких вопросов много. Есть вопросы к тому, нужно ли какое-то принуждение для тех, кто выехал. Имеется в виду лишение прав получать консульские услуги, если человек не станет на учет за рубежом. Справятся ли наши консульства с такими задачами и даст ли это какой-то результат. И таких вопросов в принципе хватает", - сказал депутат.
Хотя, добавил Чернев, этот проект уже лучший вариант, чем тот, что был, "с ним можно работать".
Мобилизация 2024 - какие изменения ждут в ближайшее время
Во вторник, 30 января, Кабинет министров передал в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации . В ней, в частности, говорилось о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничениях для уклонистов и новой системе выдачи повесток через электронный кабинет военнообязанных.
Также в проекте содержатся нововведения для военнообязанных, которые пользуются консульскими услугами и находятся за границей.
Это обновленный вариант законопроекта о мобилизации. Предыдущий - после многочисленной критики со стороны общественности и правозащитников - был возвращен Кабмину для доработки предложений.
Отдельно отметим, что из-за нареканий граждан на работу работников ТЦК в Минобороны недавно провели внеплановую проверку военкоматов - чтобы "очистить систему".
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