Война кланов в Кремле: дипломат раскрыл сценарий бунта в окружении Путина

Ранее уже происходила масса конфликтов в высшем руководстве РФ, напомнил Богдан Яременко.

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Богдан Яременко оценил информацию о войне в окружении Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Народный депутат Украины, дипломат Богдан Яременко прокомментировал информацию о вероятной войне кланов в окружении российского диктатора Владимира Путина.

"Я не готов на бытовом уровне разбрасываться словами о ситуации в окружении Путина. Для этого нужно иметь какие-то основания – либо быть этим "окружением", либо иметь информацию из первых рук, а у меня такой информации нет", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Вместе с тем дипломат напомнил о том, что ранее происходила масса конфликтов в высшем руководстве РФ, которые проявлялись из-за попыток взять под контроль тот или иной финансовый поток или ресурс России.

"Это случалось неоднократно. Эти конфликты есть, некоторые есть и сейчас. Какие-то из них видны, какие-то нет. Но на способность вести войну против нас это не влияет", - отметил он.

Собеседник пояснил, что при этом не стоит надеяться на чудо – при любых конфликтах окружение Путина способно находить общий язык перед лицом опасности.

"Разве что на определенном этапе причиной может стать полный коллапс экономики или управления, но, к сожалению, не очень скоро. Не так скоро, как нам бы этого хотелось. Весь мир и мы также работаем над тем, чтобы это произошло. И это в конце концов произойдет", - добавил Яременко.

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Кто такой Богдан Яременко Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) — украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

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