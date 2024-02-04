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Война кланов в Кремле: дипломат раскрыл сценарий бунта в окружении Путина

Алексей Тесля
4 февраля 2024, 15:55
Ранее уже происходила масса конфликтов в высшем руководстве РФ, напомнил Богдан Яременко.
Богдан Яременко, Владимир Путин
Богдан Яременко оценил информацию о войне в окружении Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Народный депутат Украины, дипломат Богдан Яременко прокомментировал информацию о вероятной войне кланов в окружении российского диктатора Владимира Путина.

"Я не готов на бытовом уровне разбрасываться словами о ситуации в окружении Путина. Для этого нужно иметь какие-то основания – либо быть этим "окружением", либо иметь информацию из первых рук, а у меня такой информации нет", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Вместе с тем дипломат напомнил о том, что ранее происходила масса конфликтов в высшем руководстве РФ, которые проявлялись из-за попыток взять под контроль тот или иной финансовый поток или ресурс России.

"Это случалось неоднократно. Эти конфликты есть, некоторые есть и сейчас. Какие-то из них видны, какие-то нет. Но на способность вести войну против нас это не влияет", - отметил он.

Собеседник пояснил, что при этом не стоит надеяться на чудо – при любых конфликтах окружение Путина способно находить общий язык перед лицом опасности.

"Разве что на определенном этапе причиной может стать полный коллапс экономики или управления, но, к сожалению, не очень скоро. Не так скоро, как нам бы этого хотелось. Весь мир и мы также работаем над тем, чтобы это произошло. И это в конце концов произойдет", - добавил Яременко.

Смотрите видео - Богдан Яременко рассказал о поставках нового оружия Украине:

Кто такой Богдан Яременко

Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) — украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва.

Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

Ранее эксперт назвал сценарий отстранения Путина от власти. ФСБ пытается оставить неизменной систему в РФ, построенную на конструктивах спецслужб, говорит Дмитрий Васильев.

Напомним, ранее появился прогноз, как повлияет на войну отстранение или сильная болезнь Путина. После ухода или отстранения диктатора Владимира Путина, убежден военный эксперт Олег Жданов, Россия погрузится в хаос.

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