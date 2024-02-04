"Поиздевался" над врагом: Зеленский побывал на самом "нуле", встретился с воинами

Владимир Зеленский внезапно прибыл в село Работино (Запорожская область) - одну из самых горячих точек на фронте сейчас в принципе.

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Владимир Зеленский неожиданно прибыл в Работино / коллаж Главред, фото Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский совершил неанонсированную поездку на одну из самых горячих точек фронта украино-российской войны - село Работино (Запорожкая область). Такое сообщение было опубликовано на сайте Офиса президента.

"Запорожская область. Работино. Расположение 65-й отдельной механизированной бригады. Пообщался с защитниками, поблагодарил их и вручил государственные награды". И честь быть сегодня здесь. Поддержать воинов и наградить. На их плечах сложная, решающая миссия - отбросить врага и защитить Украину. Гордимся нашими воинами, благодарим каждого!" - написал президент в своем Telegram-канале.

Война в Украине

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал об угрозе Третьей мировой и сроках окончания войны. Геополитически и финансово можно остановить Россию в войне, убежден глава государства.

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До того президент озвучил численность армии Украины. По словам главнокомандуюющего страны, идет речь о 880 тысячах солдат. Об этом он рассказал в интервью немецкому телеканалу ARD.

Чуть ранее военный эксперт Роман Свитан назвал месяц и сценарий окончания войны в Украине. После появления у ВСУ современной авиации ситуация может измениться, не исключил специалист.

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