Будут работать круглосуточно: Кабмин расширил полномочия ТЦК на время мобилизации

Кабмин расширил полномочия территориальных центров комплектования и социальной поддержки на время мобилизации и военного положения. Теперь в ТЦК круглосуточно будут проводить медицинские осмотры и психологические обследования ВЛК. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Изменения внесены в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Отныне ТЦК будут иметь право круглосуточно:
- рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания;
- организовывать с определенной периодичностью проведение медицинских осмотров и психологических обследований военно-врачебными комиссиями военнообязанных и резервистов (для районных ТЦК и СП);
- вести персонально-качественный учет призывников, военнообязанных и резервистов;
- вести учет транспортных средств, подлежащих передаче Вооруженным Силам Украины и другим военным формированиям во время мобилизации и в военное время.
Мобилизация в Украине
Напомним, 7 февраля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о мобилизации. Документ поддержали 329 нардепов. Закон должен вступить в силу в апреле.
Как известно, в нем содержится положение о создании электронных кабинетов военнообязанных. Электронный кабинет призывника упростит отбор в армию по специальности и уменьшит ошибки в призыве, отметил начальник управления прессы и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк в эфире телемарафона.
Также в Раде будут дорабатывать новую версию законопроекта о мобилизации после его принятия в первом чтении. Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что "вопросы к нему есть у всех".
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