Будут работать круглосуточно: Кабмин расширил полномочия ТЦК на время мобилизации

Изменения касаются как персонально-качественного учета призывников, так и учета транспортных средств.

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В Украине ТЦК будут работать круглосуточно / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Цензор.net

Кабмин расширил полномочия территориальных центров комплектования и социальной поддержки на время мобилизации и военного положения. Теперь в ТЦК круглосуточно будут проводить медицинские осмотры и психологические обследования ВЛК. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Изменения внесены в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Отныне ТЦК будут иметь право круглосуточно:

рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания;

организовывать с определенной периодичностью проведение медицинских осмотров и психологических обследований военно-врачебными комиссиями военнообязанных и резервистов (для районных ТЦК и СП);

вести персонально-качественный учет призывников, военнообязанных и резервистов;

вести учет транспортных средств, подлежащих передаче Вооруженным Силам Украины и другим военным формированиям во время мобилизации и в военное время.

Мобилизация в Украине

Напомним, 7 февраля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о мобилизации. Документ поддержали 329 нардепов. Закон должен вступить в силу в апреле.

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Как известно, в нем содержится положение о создании электронных кабинетов военнообязанных. Электронный кабинет призывника упростит отбор в армию по специальности и уменьшит ошибки в призыве, отметил начальник управления прессы и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк в эфире телемарафона.

Также в Раде будут дорабатывать новую версию законопроекта о мобилизации после его принятия в первом чтении. Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что "вопросы к нему есть у всех".

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