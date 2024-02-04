В законопроекте о мобилизации кое-чего нет - ветеран войны Гудименко

Ветеран российско-украинской войны Юрий Гудименко высказался за еще одно ограничение для уклонистов в обновленном тексте законопроекта о мобилизации.
В интервью Radio NV он сказал, что хотел бы видеть, в частности, ограничение прав на владение оружием для этой категории нарушителей закона.
"Лично мне не хватает еще одной детали. Я бы очень хотел, чтобы именно те люди, которые уклонились (не все, например, не женщины, не военные специальности, которые не подлежат мобилизации), не имели права на владение личным оружием", - ответил Гудименко.видео дня
Он назвал это ограничение "очень простой логикой".
"Если ты не нашел в себе сил взять в руки оружие для того, чтобы защищать всю страну, своих близких, своих друзей, то тебе его вообще не нужно держать в руках. Это не для тебя", - закончил Гудименко.
Гудименко о "плюсах" законопроекта о мобилизации
По словам Гудименко, многие нормы нового законопроекта вполне правильные, поскольку к уклонистам, например, начнут применять ограничения, подобные тем, которые касаются неплательщиков алиментов.
Также военный в отставке считает, что изменение срочной службы на базовую военную подготовку - это правильное решение, которое даже требует доработки в виде обучения с детства.
Мобилизация 2024 - какие изменения ждут в ближайшее время
Во вторник, 30 января, Кабинет министров передал в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации . В ней, в частности, говорилось о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничениях для уклонистов и новой системе выдачи повесток через электронный кабинет военнообязанных.
Также в проекте содержатся нововведения для военнообязанных, которые пользуются консульскими услугами и находятся за границей.
Это обновленный вариант законопроекта о мобилизации. Предыдущий - после многочисленной критики со стороны общественности и правозащитников - был возвращен Кабмину для доработки предложений.
Отдельно отметим, что из-за нареканий граждан на работу работников ТЦК в Минобороны недавно провели внеплановую проверку военкоматов - чтобы "очистить систему".
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