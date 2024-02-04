ВСУ попали в окружение россиян: один дрон спас целую группу

Озадаченных россиян отвлекла воздушная атака.

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Россиянам не удалось убежать от украинского дрона / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Украинским защитникам удалось спастись от окружения врагом благодаря умелой работе своих побратимов - операторов БПЛА. Те направили ударный дрон прямо в группу захватчиков, и этим отвлекли внимание противника.

Невероятные кадры спасения всей группы украинских бойцов опубликовал 14-й отдельный полк БпАК. На отснятых с неба кадрах видно, как оккупанты занимают первый этаж помещения, в котором в тот момент находились наши защитники.

Военные ВСУ не теряли время и отправили на помощь побратимам, которые оказались в ловушке, ударный дрон. Тот врезался в помещение, где находились оккупанты - поднялся столб дыма.

видео дня

Бойцам ВСУ удалось оперативно покинуть здание, пока противник был занят атакой.

ВСУ отбились от захватчиков благодаря дрону - смотрите видео:

Удары по россиянам - последние новости

В сети появились первые кадры последствий попытки захватить российскими оккупантами села Табаевка на Купянско-Лиманском направлении. Судя по опубликованным видео, штурмы населенного пункта стоили противнику большого количества "похороненной" техники и живой силы.

Более того, российские "военкоры", а вслед за ними и пропагандистская помойка "Царьград", опубликовали кадры боя украинского Bradley и танка оккупантов Т-90М, похваставшись живучестью своей машины. Однако забыли упомянуть, что бой завершился в пользу западной техники украинской армии.

А в Белгородской области бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины провели рейд против террористических войск РФ . По словам украинских разведчиков, была заминирована единственная дорога, по которой передвигались оккупанты на указанном участке, а также был атакован российский взводный опорный пункт.

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