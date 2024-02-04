У Украины заканчиваются боеприпасы, РФ воспользовалась этим и изменила тактику – Forbes

В артиллерии Украины сейчас сильная нехватка снарядов. Защитники Украины выпускают за день около 2 тыс. снарядов, а оккупанты используют около 10 тыс.

https://glavred.info/ukraine/u-ukrainy-zakanchivayutsya-boepripasy-rf-vospolzovalas-etim-i-izmenila-taktik-forbes-10538828.html Ссылка скопирована

У Украины заканчиваются боеприпасы, РФ воспользовалась этим и изменила тактику действий/ коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Командование Объединенных сил ВСУ

Украинская артиллерия сейчас испытывает сильный снарядный голод на войне. Ситуация со снарядами в последнее время кардинально изменилась: если летом 2023 года можно было говорить о равенстве или даже преимуществе украинской артиллерии над российской, то сейчас у оккупантов почти пятикратное преимущество.

Украинские батареи сейчас ежедневно выпускают около 2 тысяч снарядов, в то время как российские используют за день около 10 тысяч. Об этом отмечает военный обозреватель Дэвид Акс в статье Forbes.

Автор напомнил, что помощь Украине от США закончилась в конце декабря 2023 года. Между тем республиканцы в Конгрессе не хотят поддержать запрос президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

видео дня

"Артиллерийские батареи Украины первыми почувствовали на себе эту измену. Это потому, что американцы были одним из крупнейших доноров гаубиц и ракетных установок – и боеприпасов для обоих", – отметил обозреватель.

Дэвид Акс пишет, что российские артиллеристы одновременно становятся дерзкими. Они не беспокоятся, что украинские артиллеристы могут открыть по ним ответный огонь, и поэтому сосредотачивают свои пушки и пусковые установки в прифронтовых городах, чтобы бить по позициям украинских военных. Обозреватель отмечает, что год назад российские оккупанты не рискнули бы сосредоточить такое количество тяжелого вооружения под открытым небом на такой маленькой территории и так близко к линии фронта.

Из-за недостаточного количества артиллерийских и ракетных боеприпасов защитники Украины хранят снаряды и ракеты для более тяжелых ситуаций – на случай, если российские оккупанты попытаются прорвать украинские линии.

Вследствие такой ситуации страна-агрессор Россия прибегла к хорошо известному подходу – систематическому разрушению населенных пунктов, что делает их незащищенными, отмечают аналитики Frontelligence Insight.

"Самый надежный способ для Украины восстановить артиллерийский паритет, предотвратить разрушение новых городов также является наиболее очевидным – приобрести больше снарядов и ракет для своих гаубиц и пусковых установок", – отметил военный обозреватель.

В то же время он говорит, что украинцам не стоит рассчитывать в этом вопросе на американцев.

"Только не рассчитывайте на американцев. Хотя Байден имеет широкие полномочия пожертвовать излишки американского оружия без предварительного одобрения Конгресса, неясно, распространяются ли эти полномочия на боеприпасы", – отметил Дэвид Акс.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что у РФ большие потери на юге Украины, бригадный генерал назвал направление. Враг за сутки провел 55 боевых столкновений и совершил 666 артобстрелов, рассказал Александр Тарнавский.

Также ранее сообщалось, что РФ пошла в наступление на трех направлениях. Командир подразделения 4-й бригады "Рубеж" Нацгвардии Андрей Отченаш рассказал, что страна-агрессор Россия бросает на штурм новые резервы.

Напомним, в ВСУ рассказали, что россияне начали массированное наступление на востоке. Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш рассказал, что российское военно-политическое командование сконцентрировало на Купянском направлении фронта 120 тысяч российских военных, почти 2 тысячи бронированных машин (ББМ) и более 1 тысячи танков.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.