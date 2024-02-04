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У Украины заканчиваются боеприпасы, РФ воспользовалась этим и изменила тактику – Forbes

Алёна Воронина
4 февраля 2024, 12:07
В артиллерии Украины сейчас сильная нехватка снарядов. Защитники Украины выпускают за день около 2 тыс. снарядов, а оккупанты используют около 10 тыс.
Украинские военные
У Украины заканчиваются боеприпасы, РФ воспользовалась этим и изменила тактику действий/ коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Командование Объединенных сил ВСУ

Украинская артиллерия сейчас испытывает сильный снарядный голод на войне. Ситуация со снарядами в последнее время кардинально изменилась: если летом 2023 года можно было говорить о равенстве или даже преимуществе украинской артиллерии над российской, то сейчас у оккупантов почти пятикратное преимущество.

Украинские батареи сейчас ежедневно выпускают около 2 тысяч снарядов, в то время как российские используют за день около 10 тысяч. Об этом отмечает военный обозреватель Дэвид Акс в статье Forbes.

Автор напомнил, что помощь Украине от США закончилась в конце декабря 2023 года. Между тем республиканцы в Конгрессе не хотят поддержать запрос президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

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"Артиллерийские батареи Украины первыми почувствовали на себе эту измену. Это потому, что американцы были одним из крупнейших доноров гаубиц и ракетных установок – и боеприпасов для обоих", – отметил обозреватель.

Дэвид Акс пишет, что российские артиллеристы одновременно становятся дерзкими. Они не беспокоятся, что украинские артиллеристы могут открыть по ним ответный огонь, и поэтому сосредотачивают свои пушки и пусковые установки в прифронтовых городах, чтобы бить по позициям украинских военных. Обозреватель отмечает, что год назад российские оккупанты не рискнули бы сосредоточить такое количество тяжелого вооружения под открытым небом на такой маленькой территории и так близко к линии фронта.

Из-за недостаточного количества артиллерийских и ракетных боеприпасов защитники Украины хранят снаряды и ракеты для более тяжелых ситуаций – на случай, если российские оккупанты попытаются прорвать украинские линии.

Вследствие такой ситуации страна-агрессор Россия прибегла к хорошо известному подходу – систематическому разрушению населенных пунктов, что делает их незащищенными, отмечают аналитики Frontelligence Insight.

"Самый надежный способ для Украины восстановить артиллерийский паритет, предотвратить разрушение новых городов также является наиболее очевидным – приобрести больше снарядов и ракет для своих гаубиц и пусковых установок", – отметил военный обозреватель.

В то же время он говорит, что украинцам не стоит рассчитывать в этом вопросе на американцев.

"Только не рассчитывайте на американцев. Хотя Байден имеет широкие полномочия пожертвовать излишки американского оружия без предварительного одобрения Конгресса, неясно, распространяются ли эти полномочия на боеприпасы", – отметил Дэвид Акс.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что у РФ большие потери на юге Украины, бригадный генерал назвал направление. Враг за сутки провел 55 боевых столкновений и совершил 666 артобстрелов, рассказал Александр Тарнавский.

Также ранее сообщалось, что РФ пошла в наступление на трех направлениях. Командир подразделения 4-й бригады "Рубеж" Нацгвардии Андрей Отченаш рассказал, что страна-агрессор Россия бросает на штурм новые резервы.

Напомним, в ВСУ рассказали, что россияне начали массированное наступление на востоке. Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш рассказал, что российское военно-политическое командование сконцентрировало на Купянском направлении фронта 120 тысяч российских военных, почти 2 тысячи бронированных машин (ББМ) и более 1 тысячи танков.

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война в Украине вторжение России
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