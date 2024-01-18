Россияне похвастались "живучестью" танка, подбитого Bradley: кадры говорят об обратном

Россияне скрыли, чем завершился бой с противником на поле боя.

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Российские пропагандисты похвалились уничтожением собственного танка / Коллаж Главреда. Фото: Defense.gov/Army Cpl. Shawn Pierce, скриншот

Российские "военкоры", а следом и пропагандистская помойка "Царьград", опубликовали кадры боя украинского Bradley и танка оккупантов Т-90М, похваставшись живучестью своей машины. Однако забыли упомянуть, что бой завершился в пользу западной техники украинской армии.

Накануне в украинских пабликах, в том числе Telegram УНИАН, появилось видео эффективного уничтожения российского танка. В результате ударов по оккупантам их техника разлетелась в стороны вместе с экипажем.

Кремлевские пропагандисты не прошли мимо кадров, но обрезали исход боя, показав все в свете "победы" "второй армии мира".

видео дня

На сайте Царьград даже вышла статья под заголовком "Леопардам и не снилось. "Брэдли" 10 минут лупила русский танк и проиграла".

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Во всех указанных случаях "военкоры" и ручные "журналисты" хвастались тем, что Т-90М удалось выжить, несмотря на удары ВСУ.

]Главред раньше писал, как российские пропагандисты опозорились новым сказочным сюжетом про Бахмут, в котором обвинили ВСУ в убийствах гражданских. При этом путинские телевизионщики скрыли тот факт, что город "стирает с лица земли" наступающая российская армия.

Другая пропагандистка Маргарита Симоньян, в свою очередь, отличилась бредом, заявив, что РФ в Украине якобы "не воюет с украинцами".

А еще недавно Соловьев "проехался" по предательнице Монтян и Ко. Предателей Украины, которые перебежали в свое время на сторону агрессора, Соловьев обозвал "криптоукраинцами".

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