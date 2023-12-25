Российские пропагандисты опозорились новым сюжетом: циничность зашкаливает

А сам Зеленский, согласно больному воображению сценаристов, поручил "оставить" только 10% города.

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Пропагандисты выкатили новый фейк про ВСУ / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты

Российские пропагандисты опозорились новым сказочным сюжетом про Бахмут, в котором обвинили ВСУ в убийствах гражданских. При этом путинские телевизионщики скрыли тот факт, что город "стирает с лица земли" наступающая российская армия.

Очередной "захватывающий" сюжет вышел на кремлевском "Первом" телеканале. Путинская пропагандистка якобы взяла интервью у "местного жителя". Тот же намекнул, что ждал российскую армию, а таких коллаборантов, как он, украинские военные ненавидели.

"Нас называли "ждунами". Вы ждете русских солдат, вот и ждите. Вот и все", - пожаловался мужчина. видео дня

"Местный житель" также "пересказывал слова" военных ВСУ, что Зеленский якобы намеревался оставить всего 10% городского населения.

"Они приехали нас уничтожать! Зеленский сказал оставить 10% от города. Мне это реально солдаты говорили", - "заверил" пропагандистов мужчина.

Роспропаганда выдала "сказочный" сюжет о "зверствах" Украины в Бахмуте - смотрите видео:

Ранее Главред писал, как Монтян раскритиковала Путина за то, что он посмел захватить украинский Крым. Она прямо говорит, что Путин намеренно решил "оттяпать" часть Украины и в его намерениях не было "благой цели", чтобы "защитить" крымчан от "плохого" НАТО.

Читайте также, как Захарова эпично опозорилась нелепыми угрозами к Украине за удары по Крымскому мосту. Она повторила визгливые угрозы российской пропаганды насчет "жесткого ответа" и "возмездия".

Другая пропагандистка Маргарита Симоньян, в свою очередь, отличилась бредом, заявив, что РФ в Украине якобы "не воюет с украинцами".

А еще недавно Соловьев "проехался" по предательнице Монтян и Ко. Предателей Украины, которые перебежали в свое время на сторону агрессора, Соловьев обозвал "криптоукраинцами".

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