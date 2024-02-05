Проект о мобилизации снова рискует застрять в кабинетах: в ВР сделали заявление

Правительственный законопроект снова рекомендовали доработать.

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Правительство подготовило обновленный вариант законопроекта о мобилизации / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН

Обновленный текст законопроекта о мобилизации, поданный в ВР правительством, признан Антикоррупционным комитетом как такой, который содержит коррупционные риски.

В частности, у депутатов появились вопросы относительно демобилизации военных через 36 месяцев службы. Как отметила член Комитета Виктория Сюмар, демобилизация является "декларативной", поскольку это будут решать на Ставке Верховного главнокомандующего. А сам боец ВСУ, отметила депутат, получает право только написать рапорт на увольнение.

Коррупционные риски, по словам Сюмар, содержатся из-за того, что:

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Кабмин будет определять, кто из правоохранительных и антикоррупционных органов будет иметь бронь, а кто должен быть мобилизованным.

Кабмин может еще больше ограничить выезд за границу для других категорий без всякой четкости, пояснила Сюмар.

"И из-за неясности какие документы надо предоставить для ухаживающих за инвалидами, чтобы доказать факт ухода. И из-за того, что могут быть риски при наложении взыскания за не открытие электронного кабинета призывника", - добавила нардеп.

По мнению Сюмар, "все выписано опять не четко и сомнительно насчет соответствия Конституции". Комитет предложил его доработать.

Мобилизация 2024 года

Во вторник, 30 января, Кабинет министров передал в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации . В ней, в частности, говорилось о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничениях для уклонистов и новой системе выдачи повесток через электронный кабинет военнообязанных.

Это обновленный вариант законопроекта о мобилизации. Предыдущий - после многочисленной критики - был возвращен Кабмину для доработки предложений.

Однако и он вызывает у депутатов ряд вопросов . В частности - относительно рассылки повесток через е-кабинет, поделился заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

Проект еще будет проходить комитетские слушания. Депутаты хотят услышать по этому поводу объяснения представителей министерства обороны.

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