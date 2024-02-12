Убийство украинского баскетболиста в ФРГ: МИД сообщил о задержании убийцы

Немецкая полиция уведомила украинский МИД о задержании нападавшего, который причастен к убийству 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Об этом в своем Facebook сообщил представитель украинского МИД Олег Николенко.
"По имеющейся информации, полиция уже задержала нападавшего. Продолжаются следственные действия", - отметил Николенко.
Он подчеркнул, что украинский МИД особенно внимательно следит за этим делом.
"Генеральное консульство в Дюссельдорфе уже провело переговоры с главой полиции города Эссен. Консулы отметили необходимость скорейшего проведения расследования и привлечения преступника к ответственности", - добавил представитель МИД.
Николенко также сообщил о состоянии второго украинца, который пострадал в нападении. По словам представителя МИД, он получает необходимую медицинскую помощь в больнице Эссена. Состояние стабильное, его жизни не угрожает опасность.
Напомним, как ранее сообщал Главред, в Германии трагически погиб 17-летний украинский баскетболист Владимир Ермаков, который был членом юношеской сборной Украины. Гибель спортсмена произошла в Дюссельдорфе в результате нападения. Федерация баскетбола Украины сообщила, что врачи не смогли спасти Ермакова.
В Чехии мужчина избил двух женщин из Украины после того, как они сказали о своем происхождении. Инцидент произошел в городе Пласы на севере Пльзенского края. Мужчина подъехал к женщинам на автомобиле Škoda Octavia, спросил, откуда они, и, услышав ответ, вышел из машины и спровоцировал драку.
Другие новости:
- Политолог рассказал, почему в РФ разозлились из-за указа Зеленского о землях украинцев
- В Украине официально продлили военное положение и мобилизацию
- Мощный удар по флоту: в ВМС рассказали, когда смогут уничтожать субмарины РФ