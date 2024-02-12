Убийство украинского баскетболиста в ФРГ: МИД сообщил о задержании убийцы

В украинском МИД отметили, что будут держать дело об убийстве украинского баскетболиста в Германии на особом контроле.

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Дело об убийстве украинского баскетболиста в Германии в МИД будут держать на особом контроле / Коллаж Главред, фото: УНИАН, facebook.com/KyivBasketballFederation

Немецкая полиция уведомила украинский МИД о задержании нападавшего, который причастен к убийству 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Об этом в своем Facebook сообщил представитель украинского МИД Олег Николенко.

"По имеющейся информации, полиция уже задержала нападавшего. Продолжаются следственные действия", - отметил Николенко.

Он подчеркнул, что украинский МИД особенно внимательно следит за этим делом.

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"Генеральное консульство в Дюссельдорфе уже провело переговоры с главой полиции города Эссен. Консулы отметили необходимость скорейшего проведения расследования и привлечения преступника к ответственности", - добавил представитель МИД.

Николенко также сообщил о состоянии второго украинца, который пострадал в нападении. По словам представителя МИД, он получает необходимую медицинскую помощь в больнице Эссена. Состояние стабильное, его жизни не угрожает опасность.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Германии трагически погиб 17-летний украинский баскетболист Владимир Ермаков, который был членом юношеской сборной Украины. Гибель спортсмена произошла в Дюссельдорфе в результате нападения. Федерация баскетбола Украины сообщила, что врачи не смогли спасти Ермакова.

В Чехии мужчина избил двух женщин из Украины после того, как они сказали о своем происхождении. Инцидент произошел в городе Пласы на севере Пльзенского края. Мужчина подъехал к женщинам на автомобиле Škoda Octavia, спросил, откуда они, и, услышав ответ, вышел из машины и спровоцировал драку.

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