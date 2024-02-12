УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Убийство украинского баскетболиста в ФРГ: МИД сообщил о задержании убийцы

Юрий Берендий
12 февраля 2024, 13:01обновлено 12 февраля, 13:47
В украинском МИД отметили, что будут держать дело об убийстве украинского баскетболиста в Германии на особом контроле.
Убийство украинского баскетболиста в ФРГ: МИД сообщил о задержании убийцы
Дело об убийстве украинского баскетболиста в Германии в МИД будут держать на особом контроле / Коллаж Главред, фото: УНИАН, facebook.com/KyivBasketballFederation

Немецкая полиция уведомила украинский МИД о задержании нападавшего, который причастен к убийству 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Об этом в своем Facebook сообщил представитель украинского МИД Олег Николенко.

"По имеющейся информации, полиция уже задержала нападавшего. Продолжаются следственные действия", - отметил Николенко.

Он подчеркнул, что украинский МИД особенно внимательно следит за этим делом.

видео дня

"Генеральное консульство в Дюссельдорфе уже провело переговоры с главой полиции города Эссен. Консулы отметили необходимость скорейшего проведения расследования и привлечения преступника к ответственности", - добавил представитель МИД.

Николенко также сообщил о состоянии второго украинца, который пострадал в нападении. По словам представителя МИД, он получает необходимую медицинскую помощь в больнице Эссена. Состояние стабильное, его жизни не угрожает опасность.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Германии трагически погиб 17-летний украинский баскетболист Владимир Ермаков, который был членом юношеской сборной Украины. Гибель спортсмена произошла в Дюссельдорфе в результате нападения. Федерация баскетбола Украины сообщила, что врачи не смогли спасти Ермакова.

В Чехии мужчина избил двух женщин из Украины после того, как они сказали о своем происхождении. Инцидент произошел в городе Пласы на севере Пльзенского края. Мужчина подъехал к женщинам на автомобиле Škoda Octavia, спросил, откуда они, и, услышав ответ, вышел из машины и спровоцировал драку.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости Германии МИД Украины
Реклама

Главное за день

Усиление мобилизации в Украине: в Раде рассказали, когда закон будет принят

Усиление мобилизации в Украине: в Раде рассказали, когда закон будет принят

13:39 Политика
Убийство украинского баскетболиста в ФРГ: МИД сообщил о задержании убийцы

Убийство украинского баскетболиста в ФРГ: МИД сообщил о задержании убийцы

13:01 Мир
В Украине официально продлили военное положение и мобилизацию

В Украине официально продлили военное положение и мобилизацию

12:06 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:50

Почему нельзя дарить икону: что значат старинные приметы и суеверия

13:50

Церковный праздник 13 февраля: почему в этот день лучше не выходить из дома

13:39

Усиление мобилизации в Украине: в Раде рассказали, когда закон будет принят

13:28

На Дмитрия Кулебу напало зубастое "создание": что произошло

13:21

Второй раз за неделю: боксера Узелкова увезли на скорой в Киев

Розумный: РФ рискует потерять земли – могут появиться Южнорусский край и Кубанское герцогствоРозумный: РФ рискует потерять земли – могут появиться Южнорусский край и Кубанское герцогство
13:18

Как скоро Украина сможет вернуть Белгород: эксперт о присоединении территорий

13:01

Убийство украинского баскетболиста в ФРГ: МИД сообщил о задержании убийцы

12:42

Тяжелобольная Тышкевич рассказала, как проходит ее лечение

12:21

Мощный удар по флоту: в ВМС рассказали, когда смогут уничтожать субмарины РФ

Реклама
12:07

Пропутинского клоуна Евгения Петросяна экстренно госпитализировали в РФ

12:06

В Украине официально продлили военное положение и мобилизацию

12:05

Гордон показал себя в лохматом виде и удивил началом своей карьеры

12:03

Мужчина показал трюк, чем почистить контакты от окисления батарейки

12:00

Как посеять морковь, чтобы не прореживать - хитрый трюк с бутылкой

11:52

Какая часть свинины самая мягкая и сочная: ошеломительный ответ удивит гурманов

11:46

В Украине ударят морозы до -15: синоптик назвала дату

11:34

Политолог рассказал, почему в РФ изрыгнули желчь на указ Зеленского о землях украинцев

11:05

Им невозможно наесться: оригинальный салат из куриной печени с горошком

11:00

Получили жесткий приказ: россияне перешли в наступление по фронту - офицер ВСУ

10:52

"Мы не должны попадать в ловушки": премьер Эстонии сказала, что нужно для победы Украины

Реклама
10:39

"Ракета не оставила шансов": история гибели в бою пилота ВСУ Владислава Рыкова

10:14

"Лакеи Путина": Байден жестко отреагировал на циничное заявление Трампа о НАТО

10:08

Китайский гороскоп на 13 февраля: Кролик - молчите, Обезьяна - готовьтесь к сплетням

09:49

Украинцам повысят тарифы на коммуналку: в Нацбанке назвали примерный срок

09:42

Писал доносы и "отжимал" бизнес: в Бердянске ликвидировали местного коллаборанта

09:40

Почему нельзя оставлять сиденье унитаза поднятым: неожиданная причина

08:58

Решение нужно как можно быстрее: эксперт назвал условие для наступления ВСУ в 2024 году

08:48

В Украине повредили уникальную систему ПВО россиян "Витязь" за $135 млн

08:32

Гороскоп на завтра 13 февраля 2024: Скорпионам - важный звонок, Рыбам нужны деньги

08:16

Россияне смогли продвинуться вперед в районе Авдеевки: в ISW назвали цель РФ

07:58

"С Калибрами проблемы": в ВСУ рассказали о нетипичном использовании ракет оккупантами

07:35

Только 1% людей сможет увидеть 2 скрытых лица за 11 секунд: сложная загадка

07:04

Защитники Украины уничтожили 14 вражеских "Шахедов" и ракету Х-59

06:39

Путин уже не скрывает, что намерен уничтожить Украинумнение

06:32

В Германии убили 17-летнего украинского баскетболиста из-за его национальности

05:30

Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо найти кролика за 10 секунд

04:15

"Не можем совать людей куда-нибудь": Дзидзьо пояснил, почему артистов не нужно мобилизовывать

03:46

Для чего на самом деле нужно тайное отверстие на пачке с кофе: это знают единицыВидео

02:37

РФ накапливает "Шахеды" и бьет по Украине уже дронами собственного производства: что известно

02:03

Впервые после страшного диагноза: Чарльз III нарушил молчание про свою болезнь

Реклама
01:31

Почему нельзя оставлять грязную посуду в раковине на ночь: 2 причины, которые удивят

11 февраля, воскресенье
23:10

Атака русских дронов и ракет: Павлоград без света и отопления, в Харькове взрывы

22:57

48-летний кулинарный эксперт из шоу "МастерШеф" оказалась в больнице

22:48

Возобновление помощи Украине: Сенат США принял важное решение

22:43

Потап улетел в далекую страну и рассказал, зачем это сделал

22:20

Жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо завела роман до развода - СМИ

21:50

Как увеличить себе пенсию: несложные трюки

21:50

Заняли 40% села: российские войска зашли в Первомайское в Донецкой области - Bild

21:17

В Украине хотят поменять правила отпусков для всех: как планируют "закрутить гайки"

21:10

Угроза отступления из Авдеевки: в Сухопутных войсках рассказали о боях за город

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять