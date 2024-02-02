Немецкий телеканал оскандалился из-за репортажа из Мариуполя: МИД требует объяснений

Телеканал ZDF снял репортаж о "функционировании" Мариуполя во время российской оккупации, в котором неоднозначно показывает ситуацию. В МИД отреагировали.

https://glavred.info/ukraine/nemeckiy-telekanal-oskandalilsya-iz-za-reportazha-iz-mariupolya-mid-trebuet-obyasneniy-10538390.html Ссылка скопирована

МИД требует объяснений у немецкого телеканала из-за репортажа из Мариуполя/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, Twitter Николенко

Немецкий телеканал ZDF снял репортаж из оккупированного Мариуполя в Донецкой области, в котором рассказал о "функционировании" города во время российской оккупации. В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на ситуацию и заявили, что требуют от телеканала объяснений таких действий.

Соответствующее заявление опубликовал представитель МИД Олег Николенко в соцсети Х (бывший Twitter). Он подчеркнул, что посещение журналистом ZDF Мариуполя является нарушением украинского законодательства, и такие действия могут повлиять на дальнейшую работу СМИ в Украине.

Немецкий телеканал попал в скандал из-за репортажа из Мариуполя

Репортаж из оккупированного города снял журналист немецкого телеканала ZDF Армин Кёрпер, который возглавляет московское бюро. Работник медиа рассказывал о жизни в оккупированном городе, исказив картину.

видео дня

Керпер в видеосюжете говорит, якобы большинство жителей города настроены пророссийски, и Мариуполь заселяется россиянами. Также он добавляет, что город якобы отстраивается. Но в сюжете журналист не упоминает о том, что это именно российские оккупанты разрушили город во время вторжения в Украину.

По словам журналиста, "город функционирует, работают магазины и рестораны". Также он говорит, якобы есть отопление, горячая вода и интернет.

Этот репортаж был показан а эфире немецкого телеканала ZDF 29 января. После шквала критики, с которым столкнулся телеканал, уже на следующий день, 30 января, ZDF опубликовал официальное заявление относительно этой ситуации.

"ZDF серьезно относится к критике репортажей из Мариуполя. Директор московской студии Армин Керпер как журналист отправился в Мариуполь, чтобы получить независимую картину ситуации на территориях, оккупированных с нарушением международного права. Он рассказывает о городе, который был полностью разрушен в результате российской агрессивной войны, и его насильственной русификации. Армин Керпер дает понять, что противникам российской оккупации приходится опасаться репрессий, если они разговаривают с западным журналистом", – отмечалось в заявлении.

МИД Украины требует объяснений

Представитель МИД Олег Николенко отреагировал на ситуацию и заявил, что визит руководителя московского бюро ZDF в оккупированный Мариуполь без согласия Украины является нарушением украинского законодательства.

"Искажение реальности – это не журналистика. Кроме того, визит главы московского бюро ZDF в оккупированный Мариуполь без согласия Украины является нарушением украинского законодательства. Призываем ZDF предоставить официальное объяснение. Нарушение законодательства Украины может повлиять на дальнейшую работу СМИ в Украине", – отметил Николенко в заявлении, опубликованном в соцсети Х (бывший Twitter).

Война в Украине

Ранее в ВСУ рассказали об огромных потерях оккупантов на Херсонщине. РФ сосредоточила на левобережье Днепра более 70 тысяч оккупантов, но из-за больших потерь российские войска вынуждены постоянно перемещаться и маневрировать. У российских захватчиков огромные потери во время штурмов – проводя такие операции, россияне теряют в каждой штурмовой группе до 70% личного состава.

Также ранее сообщалось, что ситуация на фронте значительно ухудшилась. Экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко назвал главный риск для Украины. Генерал отмечает, что Европа не выполнила обязательств по обеспечению Украины снарядами, что негативно влияет на ситуацию на фронте.

Напомним, бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий раскрыл колоссальные потери оккупантов возле Авдеевки. Российские оккупационные войска прорываются к важной трассе, которая обеспечивает логистику украинского гарнизона в Авдеевке. Ситуация в Авдеевке сложная, однако Силам обороны выгодно удерживать позиции в городе из-за значительных потерь противника, отметил Дикий.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.