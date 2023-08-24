Ударил в лицо и таскал за волосы: в Чехии мужчина жестоко избил украинок

К обидчику вскоре присоединились еще двое мужчин.

https://glavred.info/life/udaril-v-lico-i-taskal-za-volosy-v-chehii-muzhchina-zhestoko-izbil-ukrainok-10495537.html Ссылка скопирована

Одна из украинок находится в больнице / Коллаж Главреда, depositphotos.com/ua

В Чехии мужчина избил двух украинок после того, как те ответили, что они из Украины. Сейчас нарушитель задержан, его допрашивают.

Громкий инцидент произошел в городе Пласы на севере Пльзенского края, пишет Novinky. Мужчина подъехал к украинкам на Škoda Octavia, спросил у них, сидя за рулем, откуда те, а когда узнал - покинул авто и начал драку.

"Сначала я получила три удара кулаком в лицо. Затем он начал тянуть меня за волосы, чтобы я встала. Сразу же набросился на Лилию", - описала дальнейшее развитие событий пострадавшая Татьяна.

видео дня

Она воспользовалась моментом, когда нападавший переключил внимание на ее подругу, подбежала к Škoda и вытащила ключ из замка зажигания, чтобы он не убежал.

Тогда к обидчику присоединились еще два других мужчины. Один из них толкнул Татьяну, отобрал ключ, сел в машину и уехал.

"Навстречу нам уже шли две молодые девушки и парень, которые вызвали полицию и скорую помощь, потому что Лилия лежала на земле, с лица шла кровь", - добавила пострадавшая.

Татьяна передала фото автомобиля полиции и подробно описала обидчика. Другую украинку госпитализировали с нарушением сознания. Медики диагностировали у нее открытый перелом челюсти, скулы и костей носа.

Украинки, выехавшие в Чехию из-за российского полномасштабного вторжения, не могут объяснить мотив нападения. Однако связывают это со случаем, когда молодой украинец изнасиловал и попытался убить 15-летнюю девушку в Пльзене.

"Этот поступок вызвал огромный резонанс, и ненависть людей к украинцам усилилась. Мы были заперты в общежитии и боялись выходить на улицу", - отметила Татьяна.

Как затем отметили в полиции региона, нападавшего поймали, но пока никаких обвинений не выдвинули, однако уголовное производство продолжается.

Ранее, в Берлине, агрессивно настроенный мужчина напал на украинца, который был в шапке с трезубцем. Инцидент произошел в одном из торговых центров.

Также Главред писал, как в Чехии фанаты страны-агрессора РФ пытались высмеять пару девушек-украинок, но потерпели весьма досадное фиаско.

Не менее возмутительная ситуация произошла и в Швейцарии. Там россияне вместе с белорусом набросились на украинских студентов, избили их и желали смерти.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.