РФ меняет войска на одном из направлений, но теряет солдат сотнями

Россияне любой ценой пытаются остановить контрнаступление ВСУ под Бахмутом - привлекают бронетехнику и авиацию.

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ВСУ движутся несмотря на сопротивление противника / коллаж Главреда. Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

Россия планирует перегруппировать и заменить войска на Лиманском направлении. Ситуация на востоке остается сложной. Также враг 18 раз атаковал позиции ВСУ на Таврическом направлении, но понес огромные потери в живой силе и средствах.

Как сообщила в Telegram заместитель министра обороны Анна Маляр, бои на Донбассе продолжаются на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Впрочем, все попытки наступления врага разбиваются об оборону украинских сил.

В частности, на Купянском направлении россияне совершали многочисленные обстрелы, пытаясь поразить инфраструктуру, продолжаются бои.

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А вот на Лиманском направлении Минобороны фиксирует намерения оккупантов перегруппироваться и сменить войска. Отмечается, что штурмы РФ в районах Серебрянского лесничества, Кременной, Белогоровки Луганской области были безуспешными.

На Бахмутском - РФ постоянно атакует, используя бронетехнику и авиацию в попытке любой ценой остановить наступление ВСУ. Однако воины продвигаются даже в условиях отчаянного сопротивления противника.

"Обстановка по всем восточным направлениям напряженная и очень динамичная. Поэтому решение в такой ситуации необходимо принимать взвешенно, но вместе с тем быстро. Поэтому наши командиры непосредственно на месте отрабатывают каждую деталь, просчитывают все возможные сценарии развития событий и оперативно планируют дальнейшие шаги", - подчеркнула Маляр.

В то же время на Таврическом направлении враг 18 раз атаковал позиции ВСУ и совершил 639 обстрелов, нанеся при этом 6 ракетных и 12 авиаударов, уточнил командующий войсками "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

Артиллерийские подразделения ВСУ Таврического направления в течение суток выполнили 1328 огневых задач. За последние сутки потери РФ составили 234 человека: безвозвратные - 62, раненые - 171. Уничтожено:

24 единицы военной техники противника;

9 ББМ;

4 артиллерийские системы и минометы;

11 единиц автомобильной техники;

три склада боеприпасов и один пункт управления врага.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

Контрнаступление ВСУ продолжается уже третий месяц, однако западных аналитиков и отдельных политиков волнует отсутствие ожидаемых ими "успехов" со стороны ВСУ. В частности, Запад бы желал молниеносного прорыва линий обороны россиян и выхода ВСУ к Азовскому морю.

Например, о таких ожиданиях Вашингтона писала The Financial Times. Утверждалось, что американцы настойчиво рекомендовали Украине покинуть Бахмут и сосредоточиться на боях за юг, но Киев сделал по-своему.

На это замечание обратил внимание и Зеленский. Во время пресс-конференции 23 августа президент подчеркнул, что, распылив силы защитников, Украина рисковала бы потерять Харьков или Днепр.

"Относительно растяжения сил. У нас есть восток. Кто-то понимает, сколько там оккупантов? 200 тысяч. Давайте возьмем оттуда наши силы и куда-то их перебросим, например, туда, куда нам нужно", - отметил он.

Кроме того, глава государства еще раз напомнил Западу, что у ВСУ все еще мало оружия. Кое-где защитники вынуждены двигаться пешком, пояснил Зеленский проблему с дефицитом бронетехники.

В то же время 23 августа ВСУ подняли флаг над очередным освобожденным населенным пунктом в Запорожской области - селом Работино.

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