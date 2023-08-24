УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ меняет войска на одном из направлений, но теряет солдат сотнями

Яна Ставская
24 августа 2023, 15:54 обновлено 24 августа, 16:12
185
Россияне любой ценой пытаются остановить контрнаступление ВСУ под Бахмутом - привлекают бронетехнику и авиацию.
всу, ВСУ
ВСУ движутся несмотря на сопротивление противника / коллаж Главреда. Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

Россия планирует перегруппировать и заменить войска на Лиманском направлении. Ситуация на востоке остается сложной. Также враг 18 раз атаковал позиции ВСУ на Таврическом направлении, но понес огромные потери в живой силе и средствах.

Как сообщила в Telegram заместитель министра обороны Анна Маляр, бои на Донбассе продолжаются на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Впрочем, все попытки наступления врага разбиваются об оборону украинских сил.

В частности, на Купянском направлении россияне совершали многочисленные обстрелы, пытаясь поразить инфраструктуру, продолжаются бои.

видео дня

А вот на Лиманском направлении Минобороны фиксирует намерения оккупантов перегруппироваться и сменить войска. Отмечается, что штурмы РФ в районах Серебрянского лесничества, Кременной, Белогоровки Луганской области были безуспешными.

На Бахмутском - РФ постоянно атакует, используя бронетехнику и авиацию в попытке любой ценой остановить наступление ВСУ. Однако воины продвигаются даже в условиях отчаянного сопротивления противника.

"Обстановка по всем восточным направлениям напряженная и очень динамичная. Поэтому решение в такой ситуации необходимо принимать взвешенно, но вместе с тем быстро. Поэтому наши командиры непосредственно на месте отрабатывают каждую деталь, просчитывают все возможные сценарии развития событий и оперативно планируют дальнейшие шаги", - подчеркнула Маляр.

В то же время на Таврическом направлении враг 18 раз атаковал позиции ВСУ и совершил 639 обстрелов, нанеся при этом 6 ракетных и 12 авиаударов, уточнил командующий войсками "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

Артиллерийские подразделения ВСУ Таврического направления в течение суток выполнили 1328 огневых задач. За последние сутки потери РФ составили 234 человека: безвозвратные - 62, раненые - 171. Уничтожено:

  • 24 единицы военной техники противника;
  • 9 ББМ;
  • 4 артиллерийские системы и минометы;
  • 11 единиц автомобильной техники;
  • три склада боеприпасов и один пункт управления врага.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

Контрнаступление ВСУ продолжается уже третий месяц, однако западных аналитиков и отдельных политиков волнует отсутствие ожидаемых ими "успехов" со стороны ВСУ. В частности, Запад бы желал молниеносного прорыва линий обороны россиян и выхода ВСУ к Азовскому морю.

Например, о таких ожиданиях Вашингтона писала The Financial Times. Утверждалось, что американцы настойчиво рекомендовали Украине покинуть Бахмут и сосредоточиться на боях за юг, но Киев сделал по-своему.

На это замечание обратил внимание и Зеленский. Во время пресс-конференции 23 августа президент подчеркнул, что, распылив силы защитников, Украина рисковала бы потерять Харьков или Днепр.

"Относительно растяжения сил. У нас есть восток. Кто-то понимает, сколько там оккупантов? 200 тысяч. Давайте возьмем оттуда наши силы и куда-то их перебросим, например, туда, куда нам нужно", - отметил он.

Кроме того, глава государства еще раз напомнил Западу, что у ВСУ все еще мало оружия. Кое-где защитники вынуждены двигаться пешком, пояснил Зеленский проблему с дефицитом бронетехники.

В то же время 23 августа ВСУ подняли флаг над очередным освобожденным населенным пунктом в Запорожской области - селом Работино.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине ВСУ война России и Украины контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

РФ меняет войска на одном из направлений, но теряет солдат сотнями

РФ меняет войска на одном из направлений, но теряет солдат сотнями

15:54 Украина
"Все знают, кто имеет отношение": Зеленский отреагировал на гибель Пригожина

"Все знают, кто имеет отношение": Зеленский отреагировал на гибель Пригожина

15:41 Украина
Уничтожили технику РФ и установили флаг Украины: ГУР раскрыло детали спецоперации в Крыму

Уничтожили технику РФ и установили флаг Украины: ГУР раскрыло детали спецоперации в Крыму

14:20 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:35

Что сделать 26 августа, чтобы избавиться от бед и порчи: приметы и запреты дня

16:12

Цветы - прошлый век: что подарить учителю на 1 сентября

16:06

Буданов рассказал, сколько бомбардировщиков "Ту-22" осталось у россиян

16:04

Как ВСУ бьют корабли РФ морскими дронами: Буданов рассказал об оружии

15:54

РФ меняет войска на одном из направлений, но теряет солдат сотнями

Путин готовится к гражданской войне, смерть Пригожина станет катализатором - КлочокПутин готовится к гражданской войне, смерть Пригожина станет катализатором - Клочок
15:42

День Ангела по церковному календарю: кто празднует именины в сентябре

15:41

"Все знают, кто имеет отношение": Зеленский отреагировал на гибель Пригожина

15:39

Байден поздравил Украину с Днем независимости и анонсировал новые санкции против РФ

15:30

Загадка для тех, у кого острый глаз: нужно найти "невидимую" сойку в горах

Реклама
15:05

Крупнейший лагерь ЧВК "Вагнер" в Беларуси демонтируют - СМИ

15:03

Ликвидация Пригожина: Путин может готовиться к гражданской войне в РФ

14:49

"Спасите, наш папа сошел с ума": дети Киркорова испугались странного поведения

14:45

Православный календарь на август 2023: важные церковные праздники

14:41

Взрывчатка в шасси, тела Пригожина и Уткина "опознали": в Сети узнали детали

14:34

Какие коты приносят деньги: три милых породы, перед которыми тяжело устоять

14:31

София Ротару открыто пожелала победы Украине над Россией

14:20

Уничтожили технику РФ и установили флаг Украины: ГУР раскрыло детали спецоперации в КрымуВидео

14:06

Вот это подарок: голливудские звезды поразили знанием украинского языкаВидео

13:59

Гороскоп на завтра 25 августа 2023: Льву – важное смс, Козерогу - непонимание

13:48

"Сползла по стене в слезах": Квиткова рассказала о диагнозе сына

Реклама
13:45

Норвегия тоже даст ВСУ самолеты F-16 - СМИ

13:19

Узнают тайну отношений и получат работу: каким знакам зодиака повезет осенью

13:04

Ликвидация Пригожина – дерзкий поступок, Путин открыл ящик Пандоры – эксперт

12:37

"Использовать ценность нашего соседства": Лукашенко цинично "поздравил" украинцев с Днем независимости

12:28

Грозят серьезные проблемы: у Киркорова обнаружились миллионные долги в России

12:18

"Мина была в метре от ноги": Вакарчук рассказал, как Жадан спас его от смерти в Харькове

12:10

Как отстирать старые желтые пятна от пота: исчезнут на глазах

11:52

Не спим и держим рот открытым: путинистка Кудрявцева рассказала, что делать при атаке на Москву

11:40

Путин ждал 2 месяца, чтобы убить Пригожина: эксперт назвал причину промедления

11:32

Эксперт пояснил, повлияет ли гибель Пригожина на позиции Лукашенко

11:12

ГУР высадил десант в Крыму и провел успешную боевую операцию на мысе ТарханкутВидео

11:07

Зачем опытные хозяйки моют пол з солью: 3 причины делать так же

11:00

Каждый пятый вертолет с самолетом: россияне угробили без боев 20% авиации - Newsweek

10:52

Favbet Foundation передал ВСУ двухосевой прицеп Agricom и партию FPV-дронов

10:37

Зеленский – об оружии Украины: потопили "Москву" и попадаем по Крымскому мосту

10:28

Что на самом деле означает слово "наразі": языковед расставил точки над "і"

10:24

10 важных вещей для школы, которые родители забывают купить: проверь себя

10:17

Юрист развеял самые распространенные мифы о мобилизации: что нужно знать военнообязанным

09:47

ВСУ в Крыму уничтожили российский С-400, а на Херсонщине – три установки С-300

09:18

"Экипаж не знал, что происходит": Буданов раскрыл детали спецоперации с вертолетом Ми-8ФотоВидео

Реклама
09:10

Как украинцам правильно оформить субсидию и как не остаться без нее: ответ Минсоцполитики

09:06

Никаких возможностей договориться с Путиным нетмнение

08:18

"Абсолютно в любой точке мы можем достать противника": Буданов пригрозил оккупантам в Крыму

08:10

Путин "почти наверняка" приказал убить Пригожина, ЧВК Вагнера "сдуется" – ISW

07:16

Самолет Пригожина сбила российская ПВО, Путин не берет пленных – Financial Times

06:32

РФ ударила по Днепру в День Независимости: есть "прилет"Фото

06:10

Украина наконец начала производить собственные минымнение

04:00

Церковный праздник 24 августа: что можно и нельзя делать на Феодора и Василия

03:30

Это варенье полюбит каждый: рецепт необычного лакомства к чаю

02:40

"Перестает существовать в моей жизни": Шоптенко высказалась про Винника

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять