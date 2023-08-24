РФ меняет войска на одном из направлений, но теряет солдат сотнями

Россия планирует перегруппировать и заменить войска на Лиманском направлении. Ситуация на востоке остается сложной. Также враг 18 раз атаковал позиции ВСУ на Таврическом направлении, но понес огромные потери в живой силе и средствах.
Как сообщила в Telegram заместитель министра обороны Анна Маляр, бои на Донбассе продолжаются на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Впрочем, все попытки наступления врага разбиваются об оборону украинских сил.
В частности, на Купянском направлении россияне совершали многочисленные обстрелы, пытаясь поразить инфраструктуру, продолжаются бои.
А вот на Лиманском направлении Минобороны фиксирует намерения оккупантов перегруппироваться и сменить войска. Отмечается, что штурмы РФ в районах Серебрянского лесничества, Кременной, Белогоровки Луганской области были безуспешными.
На Бахмутском - РФ постоянно атакует, используя бронетехнику и авиацию в попытке любой ценой остановить наступление ВСУ. Однако воины продвигаются даже в условиях отчаянного сопротивления противника.
"Обстановка по всем восточным направлениям напряженная и очень динамичная. Поэтому решение в такой ситуации необходимо принимать взвешенно, но вместе с тем быстро. Поэтому наши командиры непосредственно на месте отрабатывают каждую деталь, просчитывают все возможные сценарии развития событий и оперативно планируют дальнейшие шаги", - подчеркнула Маляр.
В то же время на Таврическом направлении враг 18 раз атаковал позиции ВСУ и совершил 639 обстрелов, нанеся при этом 6 ракетных и 12 авиаударов, уточнил командующий войсками "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.
Артиллерийские подразделения ВСУ Таврического направления в течение суток выполнили 1328 огневых задач. За последние сутки потери РФ составили 234 человека: безвозвратные - 62, раненые - 171. Уничтожено:
- 24 единицы военной техники противника;
- 9 ББМ;
- 4 артиллерийские системы и минометы;
- 11 единиц автомобильной техники;
- три склада боеприпасов и один пункт управления врага.
Контрнаступление ВСУ - последние новости
Контрнаступление ВСУ продолжается уже третий месяц, однако западных аналитиков и отдельных политиков волнует отсутствие ожидаемых ими "успехов" со стороны ВСУ. В частности, Запад бы желал молниеносного прорыва линий обороны россиян и выхода ВСУ к Азовскому морю.
Например, о таких ожиданиях Вашингтона писала The Financial Times. Утверждалось, что американцы настойчиво рекомендовали Украине покинуть Бахмут и сосредоточиться на боях за юг, но Киев сделал по-своему.
На это замечание обратил внимание и Зеленский. Во время пресс-конференции 23 августа президент подчеркнул, что, распылив силы защитников, Украина рисковала бы потерять Харьков или Днепр.
"Относительно растяжения сил. У нас есть восток. Кто-то понимает, сколько там оккупантов? 200 тысяч. Давайте возьмем оттуда наши силы и куда-то их перебросим, например, туда, куда нам нужно", - отметил он.
Кроме того, глава государства еще раз напомнил Западу, что у ВСУ все еще мало оружия. Кое-где защитники вынуждены двигаться пешком, пояснил Зеленский проблему с дефицитом бронетехники.
В то же время 23 августа ВСУ подняли флаг над очередным освобожденным населенным пунктом в Запорожской области - селом Работино.
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