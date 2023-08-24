Взрывчатка в шасси, тела Пригожина и Уткина "опознали": в Сети узнали детали

Взрывное устройство на самолете Пригожина могла быть установлено в отсек шасси – это одна из версий, которая сейчас проверяется следствием, пишет Shot.

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Тела Пригожина и Уткина якобы опознали в морге - канал в Telegram / Коллаж: Главред, фото: соцсети

Одной из причин падения самолета с главарем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным и его соратниками может быть детонация взрывного устройства, которое было заложено в шасси. Взрыв мог там и произойти, после чего оторвавшееся крыло могла ударить в стабилизатор. Также появилась информация, согласно которой тела Пригожина и Дмитрия Уткина Вагнера "официально опознаны".

Как сообщает Telegram-канал Shot, одна из версий падения самолета Пригожина, которую рассматривает следствие – детонация взрывного устройства, которое было заложено в шасси.

"По предварительным данным, именно в районе шасси и произошел взрыв в небе — в результате оторвало крыло, которое ударило в стабилизатор, из-за этого бизнес-джет стал резко набирать высоту, а затем ушёл в штопор. От взрывной разгерметизации все находившиеся на борту мгновенно потеряли сознание, поэтому пилоты не смогли доложить о ЧП. В любом случае, без крыла и стабилизатора спасти судно не представлялось возможным", - пишут авторы канала. видео дня

Также указано, что из-за взрыва в небе хвостовая часть лайнера упала в 5 километрах от фюзеляжа.

"Сейчас версия с взрывным устройством в шасси проверяется. В Шереметьево введено особое распоряжение — все сотрудники службы безопасности выведены на работу, вызваны с выходных и отпусков", - добавили авторы.

Тела Пригожина и Уткина якобы "опознали"

Авторы Telegram-канала ВЧК-ОГПУ со ссылкой на свой источник пишут, что тела Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина Вагнера якобы "опознали в морге".

"Источник ВЧК-ОГПУ сообщил, что тело Евгения Пригожина официально опознано в морге, его опознал один из командиров ЧВК Вагнер. Главной приметой стало отсутствие пальца. Также по росту и татуировкам в морге был опознан второй главарь Вагнера Дмитрий Уткин", - указано в сообщении.

Падение самолета Пригожина

В Тверской области упал самолет с Пригожиным. Инцидент произошел в среду вечером, 23 августа. Все, кто был на борту бизнес-джета "Embraer Legacy 600", погибли. В России сообщают, что в самолете были сам Пригожин и его соратники, включая Дмитрия Уткина Вагнера.

Самолет Пригожина сбила российская ракета ПВО, заявили журналисты британского издания Financial Times со ссылкой на свой источник. Собеседник британцев намекнул на причастность к этому Путина.

Путин "почти наверняка" приказал убить Пригожина, считают аналитики американского Института изучения войны. ЧВК Вагнер, по их мнению, теперь "сдуется", а Путин отомстил за мятеж и свое унижение.

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