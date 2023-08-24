Взрывчатка в шасси, тела Пригожина и Уткина "опознали": в Сети узнали детали

Одной из причин падения самолета с главарем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным и его соратниками может быть детонация взрывного устройства, которое было заложено в шасси. Взрыв мог там и произойти, после чего оторвавшееся крыло могла ударить в стабилизатор. Также появилась информация, согласно которой тела Пригожина и Дмитрия Уткина Вагнера "официально опознаны".
Как сообщает Telegram-канал Shot, одна из версий падения самолета Пригожина, которую рассматривает следствие – детонация взрывного устройства, которое было заложено в шасси.
"По предварительным данным, именно в районе шасси и произошел взрыв в небе — в результате оторвало крыло, которое ударило в стабилизатор, из-за этого бизнес-джет стал резко набирать высоту, а затем ушёл в штопор. От взрывной разгерметизации все находившиеся на борту мгновенно потеряли сознание, поэтому пилоты не смогли доложить о ЧП. В любом случае, без крыла и стабилизатора спасти судно не представлялось возможным", - пишут авторы канала.видео дня
Также указано, что из-за взрыва в небе хвостовая часть лайнера упала в 5 километрах от фюзеляжа.
"Сейчас версия с взрывным устройством в шасси проверяется. В Шереметьево введено особое распоряжение — все сотрудники службы безопасности выведены на работу, вызваны с выходных и отпусков", - добавили авторы.
Тела Пригожина и Уткина якобы "опознали"
Авторы Telegram-канала ВЧК-ОГПУ со ссылкой на свой источник пишут, что тела Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина Вагнера якобы "опознали в морге".
"Источник ВЧК-ОГПУ сообщил, что тело Евгения Пригожина официально опознано в морге, его опознал один из командиров ЧВК Вагнер. Главной приметой стало отсутствие пальца. Также по росту и татуировкам в морге был опознан второй главарь Вагнера Дмитрий Уткин", - указано в сообщении.
Падение самолета Пригожина
В Тверской области упал самолет с Пригожиным. Инцидент произошел в среду вечером, 23 августа. Все, кто был на борту бизнес-джета "Embraer Legacy 600", погибли. В России сообщают, что в самолете были сам Пригожин и его соратники, включая Дмитрия Уткина Вагнера.
Самолет Пригожина сбила российская ракета ПВО, заявили журналисты британского издания Financial Times со ссылкой на свой источник. Собеседник британцев намекнул на причастность к этому Путина.
Путин "почти наверняка" приказал убить Пригожина, считают аналитики американского Института изучения войны. ЧВК Вагнер, по их мнению, теперь "сдуется", а Путин отомстил за мятеж и свое унижение.
Другие новости:
- "Он никому не прощает": у Зеленского намекнули, кто стоит за убийством Пригожина
- "В РФ мало что происходит без влияния Путин": Байден - о ликвидации Пригожина
- Путин готовится к гражданской войне, смерть Пригожина станет катализатором - Клочок