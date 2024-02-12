Политолог рассказал, почему в РФ изрыгнули желчь на указ Зеленского о землях украинцев

Факт, что довольно мирный указ Зеленского власти страны-агрессора РФ трактуют как территориальную претензию, по мнению эксперта, довольно красноречив.

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Перечень земель РФ – наверное, самая провокационная часть указа Зеленского, говорит Максим Розумный / коллаж Главред, фото УНИАН

Злобная реакция Кремля на указ президента Зеленского "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации" четко укладывается в русскую же пословицу "на воре и шапка горит". Об этом сказал политолог, доктор политических наук, философ Максим Розумный в интервью Главреду.

"Перечень земель – это, наверное, самая провокационная часть этого указа, потому что все остальное уже много раз озвучивалось и заявлялось различными институциями, в том числе и на уровне государства, в частности, о необходимости симметричного подхода к обеспечению прав этнических меньшинств. Наличие в указе перечня конкретных территорий – это интересный поворот, который действительно имеет резонанс. Здесь все происходит, согласно русской пословице "на воре и шапка горит". То есть россияне толкуют эту ситуацию в своей логике: если они заявляют о том, что земли юга или востока Украины заселялись во время господства Российской империи людьми русского происхождения, то это, по их мнению, является поводом, чтобы вводить туда российские войска и отбирать эти территории у Украины", ‒ сказал он.

Факт, что довольно мирный указ Зеленского власти страны-агрессора РФ трактуют как территориальную претензию, по мнению Розумного, довольно красноречив.

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"В современном мире, не говоря уже о его цивилизованной части, например, Европе, это совсем не связанные между собой вещи. Ведь есть этнические земли, а есть население этих земель, которое имеет свою идентичность. И это не является территориальной претензией – это является предметом многолетних споров на уровне государственных институтов. Есть красноречивый пример противоречий между Венгрией и Румынией относительно прав венгерского меньшинства на территории Румынии. Но это никто не толкует (по крайней мере пока) как территориальную претензию. Поэтому тот факт, что этот довольно мирный указ россияне начали сразу толковать в контексте территориальных претензий, скорее говорит о том, что в их головах, а не о том, что содержится в этом указе", ‒ сказал он.

Кто такой Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Напомним, ранее, 22 января 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации".

По его словам, необходимо осуществлять шаги не только для укрепления единства Украины и украинского народа, но и для соборности прав и свобод, отражения правды об украинцах и истории Украины.

"Ради этой цели сегодня мной подписан указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации". Это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего", - сказал президент.

В своем указе, президент поставил задачу правительству разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации. Этот план должен быть разработан при участии международных экспертов, представителей Всемирного конгресса украинцев, ученых и общественности, а затем внесен на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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