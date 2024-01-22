Среди уничтоженных офицеров – полковник РФ: новые детали удара по А-50 и Ил-22

В результате удара у оккупантов РФ сократилось число самолетов, а также обученных экипажей, пояснил Юрий Игнат.

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В ВС рассказали детали уничтожения А-50 РФ / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay, mil.ru

Cпикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал новые подробности удара по самолетам РФ А-50 и Ил-22 над Азовским морем.

По его словам, на самолетах РФ находились молодые офицеры и полковник. Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Я уже тоже смотрел в их пабликах "вечного полета, братья" рубрику, где некрологи уже появляются потихоньку. Видим, что там и полковник есть. Но прежде всего молодые офицеры", — подчеркнул представитель ВСУ.

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Он также прокомментировал информацию о том, что на бортах самолетов РФ были офицеры в звании младших лейтенантов.

"Любая потеря, даже если это молодой офицер, то это выпускник военного вуза, в котором учат пять лет. Плюс еще несколько лет он практикуется уже непосредственно в войсках, ну и плюс имеет боевой опыт уже как минимум почти два года, к сожалению, в боевых действиях. Мы говорим об А-50, также об Ил-22. Там же два борта были уничтожены", — пояснил спикер ВС.

Игнат резюмировал, что после результативного удара у оккупантов РФ сократилось число самолетов, а также обученных экипажей.

Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Удар по самолетам А-50 и Ил-22 РФ

Ранее Валерий Залужный подтвердил уничтожение российских А-50 и Ил-22 в Приазовье. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил Воздушные Силы за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье.

Позднее появилась информация о том, что А-50 уничтожен вместе с экипажем, на Ил-22 есть раненые. Российский самолет А-50 был сбит, его экипаж погиб, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, эксперт объяснил, могла ли сама РФ сбить свои А-50 и Ил-22. Самолёт А-50, его скорость и высоту полёта невозможно спутать с ракетой или истребителем противника.

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