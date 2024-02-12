На Дмитрия Кулебу напало зубастое "создание": что произошло

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пострадал от внезапного нападения во время вечерней прогулки с собаками. Как рассказал известный украинский дипломат в Instagram-stories, неприятное происшествие произошло вечером 11 февраля.
"Большая собака, которую выгуливали без поводка, напал на моих во время прогулки. И попутно на меня. Собак надо любить, но и держать на поводках ", – поделился с фолловерами министр.
Кроме того, Кулеба выложил фото своей окровавленной ноги со следами собачьих укусов. И поблагодарил врачей Александровской больницы, которые его "подрихтовали" ‒ особенно девушку-интерна родом из Индии.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал три ключевых шага, которые Европейский Союз должен предпринять для увеличения объемов поставок артиллерийских снарядов в Украину
"Я хочу подчеркнуть три срочных шага, которых мы ожидаем от ЕС для увеличения объемов поставок артиллерийских снарядов в Украину для нужд фронта. Во-первых, призываем правительства стран ЕС подписывать долгосрочные контракты с оборонными компаниями, чтобы способствовать наращиванию производственных мощностей этими компаниями", - заявил дипломат
Также Евросоюз уже передал Украине 330 тысяч боеприпасов из обещанного миллиона. В марте ожидается передача еще 200 тысяч снарядов. Представитель ЕС Жозеп Боррель отметил, что до марта украинская сторона получит 52% от обещанного миллиона боеприпасов.
Как сообщал Главред, страны Европейского союза договорились о подготовке еще 20 тысяч украинских военнослужащих, расширив миссию по обучению до 60 тысяч солдат.
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