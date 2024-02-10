К чему может привести большая волна мобилизации: экономист дал четкий ответ

В Украине со дня на день могут принять новый закон о мобилизации, однако пока неизвестно, как это может повлиять на экономику страны.

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К чему может привести большая волна мобилизации / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Новая масштабная мобилизация повлечет за собой экономический коллапс. Об этом рассказал доктор экономический наукт Андрей Длигач, пишет УНИАН.

Согласно словам эксперта, увеличивать растраты на армию на данный момент практически невозможно. Это можно делать только в том случае, когда начинает расти экономика

Он также добавил, что некая "грань" четко просчитана и власти стоило бы отдать приоритет "белому" бизнесу, который способен платить налоги и имеет официальные заработные платы.

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Андрей Длигач утверждает, что именно такие производства должны получить возможность забронировать от мобилизации критически важный персонал.

Всё дело в том, что без принятия таких мер дальнейшая мобилизация может привести к проблемам в работе предприятий и нанесению удара по экономике в целом.

"Мобилизация более чем 15% мужчин, которые еще не мобилизованы, приведет к экономическому коллапсу в стране", - объяснил Длигач.

Мобилизация в Украине

Как сообщал Главред, Украине нужен новый законопроект о мобилизации, однако определять конкретное количество людей для мобилизации неправильно. Украинцы должны понимать, что живут во время, когда потребность личного состава в армии является постоянной. Об этом рассказал заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.

Также, Кабмин расширил полномочия территориальных центров комплектования и социальной поддержки на время мобилизации и военного положения. Теперь в ТЦК круглосуточно будут проводить медицинские осмотры и психологические обследования ВЛК.

К тому же, в Верховной раде Украины обсуждают введение "электронного сертификата защитника". Его хотят выдавать военнообязанным гражданам, чтобы осуществить "смарт-мобилизацию". Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа", член комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Давид Арахамия в эфире телемарафона.

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