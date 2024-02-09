УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"500 тысяч мобилизованных войну не выиграют": майор ВСУ высказался о мобилизации

Руслана Заклинская
9 февраля 2024, 05:24
В войске постоянно нужны новые люди, а само количество не решит вопрос победы, сказал Максим Жорин.
'500 тысяч мобилизованных войну не выиграют': майор ВСУ высказался о мобилизации
В ВСУ постоянно нужны люди, а 500 тысяч человек войну не выиграют / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com / zelenskyy.official

Украине нужен новый законопроект о мобилизации, однако определять конкретное количество людей для мобилизации неправильно. Украинцы должны понимать, что живут во время, когда потребность личного состава в армии является постоянной. Об этом рассказал заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в эфире проекта "Тема с Натальей Мосейчук".

"Вообще нельзя называть цифры, потому что это будет неправда. Каждый раз, какую мы цифру назовем, мы дойдем до того, что надо будет другую ... Нам постоянно нужны люди. Не решат вопрос даже 500 тыс. человек. Мы что, 500 тыс. человек получим и победим в войне? Нет, так не будет", - сказал Жорин.

По его словам, постоянно нужны новые люди, а само количество не решит вопрос победы. Он также высказал мнение, что важно вести учет всех мужчин, чтобы точно знать, кто может воевать и какие функции они могут выполнять, чтобы призывать в армию только тех, кто действительно нужен.

видео дня

"Побеждать все равно придется украинцам, которые постоянно будут нужны в армии... После этого уже призывать в армию тех, кто там нужен, а не тех, кого можно поймать", - добавил военный.

Законопроект о мобилизации

Напомним, в конце января Кабмин передал в парламент обновленную версию проекта закона о мобилизации. В новой версии законопроекта предусмотрено освобождение от военной службы лиц с инвалидностью любой группы, снижение призывного возраста до 25 лет, отмена срочной службы и введение электронного кабинета для военнообязанных.

7 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации.

Как сообщал Главред, начальник Управления прессы и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк подчеркнул, что новый законопроект по мобилизации в Украине не определяет конкретное количество призывников. Он сосредотачивается на создании нового механизма и усовершенствовании процедуры набора людей в армию.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине ВСУ законопроект мобильная связь мобилизация в армию война России и Украины
Реклама

Главное за день

Ночью РФ атаковала Харьковщину "Шахедами": что известно

Ночью РФ атаковала Харьковщину "Шахедами": что известно

06:46 Украина
В Пентагоне откровенно высказались насчет назначения Сырского главкомом ВСУ

В Пентагоне откровенно высказались насчет назначения Сырского главкомом ВСУ

00:50 Мир
Появилась первая реакция США на увольнение Залужного

Появилась первая реакция США на увольнение Залужного

22:16 Украина
Все главные новости

Последние новости

07:35

Только единицы за 10 секунд угадают животное на рисунке: сложная загадка с "изюминкой"

07:30

Путин в интервью "американскому Соловьеву" назвал свою цель в войне с Украиной

06:46

Ночью РФ атаковала Харьковщину "Шахедами": что известно

06:10

Точность "современных" ракет России резко снизиласьмнение

05:50

"Кремль рисковать не может": Гельман объяснил, почему Надеждина сняли с выборовВидео

После 17 марта Россию ждут новые сталинские времена, начнутся массовые репрессии – ГельманПосле 17 марта Россию ждут новые сталинские времена, начнутся массовые репрессии – Гельман
05:24

"500 тысяч мобилизованных войну не выиграют": майор ВСУ высказался о мобилизации

04:40

Когда нельзя мыть машину зимой: 3 важных правила, которые должны знать все

04:38

У ВСУ появится шанс нанести большой удар оккупантам: политтехнолог раскрыл "уловку"Видео

04:17

Боец ВСУ о Сырском и других командующих: увидим неожиданные решения на поле боя

Реклама
03:43

Ошибаются многие: как нельзя мыть сковороду с антипригарным покрытием

03:09

Вот почему на самом деле нельзя надевать красное на свадьбу: неожиданный ответ

02:35

Серая леди: Елена Зеленская появилась в детской больнице в элегантном монолуке

02:00

В Крыму оккупанты раскатали губа на виллу и отель Софии Ротару - пропагандисты

01:35

Оптический вызов для высокого IQ: найдите два потерянных любовных письма за 10 секунд

00:50

В Пентагоне откровенно высказались насчет назначения Сырского главкомом ВСУ

08 февраля, четверг
23:25

"Не нападают, а предупреждают": Гельман признался, рискнет ли Путин напасть на Балтию

22:40

"Увидели войну из окопа": майор ВСУ о новых именах, озвученных Зеленским

22:16

Появилась первая реакция США на увольнение ЗалужногоВидео

21:59

Не выполнял рекомендации США: в Politico раскрыли причины отставки Залужного

21:30

"Это недопустимо": в Минобороны назвали главную проблему боевых воинских частей

Реклама
21:16

Бури врываются одна за другой: Украину накрывает новый геомагнитный шторм

21:09

Сергей Стерненко. Такер Карлсон совершает ИПСО против СШАВидеоблоги

20:47

В жизнь ворвутся проблемы, если нарушить 3 запрета: что нельзя делать 9 февраля

20:42

Оккупанты прорвались в Авдеевку: в ВСУ назвали место боев

20:26

Украина вернула из плена еще 100 военнопленных: Зеленский раскрыл деталиФотоВидео

20:15

У Зеленского впервые назвали причину увольнения Залужного

19:52

Сенат США принял решение о помощи Украине: что известно

19:50

Без помощи США Украине грозит заморозка войны с Россией - МусиенкоЭксклюзив

19:47

Как избавиться от ушного клеща у кота: симптомы и действенные советы

19:36

Ветер 20 м/с и сильные осадки: Украину накрывает серьезная непогода

19:35

Грядут большие перемены: Зеленский ответил, чего ждет от ВСУ после снятия Залужного

19:27

Отставка Залужного и самая сложная фаза войнымнение

19:24

На войне с 2014 года: что известно о новом главнокомандующем ВСУ Сырском

19:23

"Будет тяжело": у Зеленского раскрыли сценарий следующего месяца войны с РФ

19:10

Как пострадает Кремль после отказа Надеждину в регистрациимнение

18:53

Военные подозревают, что у россиян появился Starlink: так ли это

18:48

Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ Сырского

18:30

Худший сценарий для ВСУ: названы сроки "обвала" фронта без помощи США – NYT

18:18

Залужный уходит в отставку: все подробности

18:13

50 млрд евро не покроют потребности Украины: в Европарламенте дали тревожный прогноз

Реклама
18:00

Когда сеять семена перца на рассаду в Украине: лучшие 2 месяца

17:37

Почему нельзя пить свежий свекольный сок: есть 8 категорий людей, которым он вреден

17:35

Кибератака ГУР: в программе управления дронами РФ произошел массовый сбой

17:24

"Помощи ФРГ будет недостаточно": Шольц жестко высказался о поддержке Украины

17:05

Большое наступление на Крынки: в ВСУ рассказали о ситуации на левом берегу Днепра

16:31

Температура вырастет до +14: синоптик назвала дату резкого потепления

16:31

"Город меняется по часам": в МВА рассказали о критической ситуации в Авдеевке

16:28

Что делать, когда розетка искрит: как уберечь жилье от большой беды

16:21

Операция "Преемник": эксперт рассказал, сколько еще будет править Путин

16:13

РФ ударила по Селидово баллистикой из КНДР: есть жертва, среди раненых – ребенокФото

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять