'500 тысяч мобилизованных войну не выиграют': майор ВСУ высказался о мобилизации

В войске постоянно нужны новые люди, а само количество не решит вопрос победы, сказал Максим Жорин.

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В ВСУ постоянно нужны люди, а 500 тысяч человек войну не выиграют / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com / zelenskyy.official

Украине нужен новый законопроект о мобилизации, однако определять конкретное количество людей для мобилизации неправильно. Украинцы должны понимать, что живут во время, когда потребность личного состава в армии является постоянной. Об этом рассказал заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в эфире проекта "Тема с Натальей Мосейчук".

"Вообще нельзя называть цифры, потому что это будет неправда. Каждый раз, какую мы цифру назовем, мы дойдем до того, что надо будет другую ... Нам постоянно нужны люди. Не решат вопрос даже 500 тыс. человек. Мы что, 500 тыс. человек получим и победим в войне? Нет, так не будет", - сказал Жорин.

По его словам, постоянно нужны новые люди, а само количество не решит вопрос победы. Он также высказал мнение, что важно вести учет всех мужчин, чтобы точно знать, кто может воевать и какие функции они могут выполнять, чтобы призывать в армию только тех, кто действительно нужен.

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"Побеждать все равно придется украинцам, которые постоянно будут нужны в армии... После этого уже призывать в армию тех, кто там нужен, а не тех, кого можно поймать", - добавил военный.

Законопроект о мобилизации

Напомним, в конце января Кабмин передал в парламент обновленную версию проекта закона о мобилизации. В новой версии законопроекта предусмотрено освобождение от военной службы лиц с инвалидностью любой группы, снижение призывного возраста до 25 лет, отмена срочной службы и введение электронного кабинета для военнообязанных.

7 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации.

Как сообщал Главред, начальник Управления прессы и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк подчеркнул, что новый законопроект по мобилизации в Украине не определяет конкретное количество призывников. Он сосредотачивается на создании нового механизма и усовершенствовании процедуры набора людей в армию.

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