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"Комитету нужно время": в Раде назвали дату второго чтения закона о мобилизации

Руслана Заклинская
14 февраля 2024, 23:41
После того, как нардепы внесут свои правки в законопроект - его передадут на рассмотрение в соответствующий комитет, сказал Руслан Стефанчук.
'Комитету нужно время': в Раде назвали дату второго чтения закона о мобилизации
Стефанчук озвучил сроки второго чтения законопроекта о мобилизации / Коллаж: Главред, фото: rada.gov.ua, armyinform.com.ua

Народные депутаты имеют 14 дней между первым и вторым чтением, чтобы предлагать изменения и дополнения к законопроекту о мобилизации. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в эфире национального телемарафона.

По его словам, после того, как депутаты внесут свои поправки, законопроект будет направлен на рассмотрение в соответствующий комитет. Стефанчук отметил, что этот процесс займет время, а второе чтение закона может состояться не ранее, чем 21 февраля.

"Как только комитет будет готов (законопроект вынесут на второе чтение - ред.), но все равно это будет не раньше 21 февраля, потому что это последний день, когда можно подавать поправки к этому законопроекту. Учитывая то, какой широкий коридор этих поправок, я думаю, комитету нужно будет некоторое время на учет или неучет этих поправок", - отметил Стефанчук.

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Законопроект о мобилизации

Как сообщал Главред, 7 февраля Верховная рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. За него проголосовали 243 нардепа.

Также народный депутат Ярослав Железняк заявил, что законопроект об усилении мобилизации могут принять до конца февраля, подписать в начале марта и тогда от вступит в силу в апреле. Депутаты имеют возможность подавать правки до 21 февраля, однако большое количество поправок может замедлить процесс рассмотрения законопроекта.

Кроме этого, 9 февраля Кабмин расширил полномочия территориальных центров комплектования и социальной поддержки на период мобилизации. Теперь ТЦК будут круглосуточно проводить медицинские осмотры и психологические обследования военнообязанных.

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