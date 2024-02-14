'Комитету нужно время': в Раде назвали дату второго чтения закона о мобилизации

После того, как нардепы внесут свои правки в законопроект - его передадут на рассмотрение в соответствующий комитет, сказал Руслан Стефанчук.

https://glavred.info/ukraine/komitetu-nuzhno-vremya-v-rade-nazvali-datu-vtorogo-chteniya-zakona-o-mobilizacii-10541870.html Ссылка скопирована

Стефанчук озвучил сроки второго чтения законопроекта о мобилизации / Коллаж: Главред, фото: rada.gov.ua, armyinform.com.ua

Народные депутаты имеют 14 дней между первым и вторым чтением, чтобы предлагать изменения и дополнения к законопроекту о мобилизации. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в эфире национального телемарафона.

По его словам, после того, как депутаты внесут свои поправки, законопроект будет направлен на рассмотрение в соответствующий комитет. Стефанчук отметил, что этот процесс займет время, а второе чтение закона может состояться не ранее, чем 21 февраля.

"Как только комитет будет готов (законопроект вынесут на второе чтение - ред.), но все равно это будет не раньше 21 февраля, потому что это последний день, когда можно подавать поправки к этому законопроекту. Учитывая то, какой широкий коридор этих поправок, я думаю, комитету нужно будет некоторое время на учет или неучет этих поправок", - отметил Стефанчук. видео дня

Законопроект о мобилизации

Как сообщал Главред, 7 февраля Верховная рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. За него проголосовали 243 нардепа.

Также народный депутат Ярослав Железняк заявил, что законопроект об усилении мобилизации могут принять до конца февраля, подписать в начале марта и тогда от вступит в силу в апреле. Депутаты имеют возможность подавать правки до 21 февраля, однако большое количество поправок может замедлить процесс рассмотрения законопроекта.

Кроме этого, 9 февраля Кабмин расширил полномочия территориальных центров комплектования и социальной поддержки на период мобилизации. Теперь ТЦК будут круглосуточно проводить медицинские осмотры и психологические обследования военнообязанных.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.