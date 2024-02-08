Новые правила мобилизации: все, что известно о законопроекте 10449

Принятый законопроект, фактически, дает "рамочные" правила игры, под которые Кабмину нужно будет расписать "роли" всех заинтересованных субъектов, говорят эксперты.

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Принятый Верховной Радой закон о мобилизации нуждается в доработке - эксперты / Главред

В среду, 7 февраля, парламентарии приняли в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации (№10449). Напомним, что принятый депутатами проект стал заменой предыдущего правительственного проекта, который был активно раскритикован общественностью, поскольку нарушал ряд прав украинцев. Главред разбирался с новшествами документа.

Электронные повестки и "помолодевшая" мобилизация

Стоит отметить, что нынешний документ содержит ряд изменений. Согласно ему, мобилизация начинается с 25 лет вместо 27. Воинский учет с 17 лет будет проходить ежегодно в январе-марте. Причем в высших учебных заведениях для мужчин будет введена общевойсковая подготовка (женщины смогут проходить такую подготовку по желанию). Помимо этого, базовая военная служба для мужчин с 18 до 24 лет будет длиться пять месяцев, а также в это время возможна служба по контракту.

После объявления мобилизации у военнообязанных будет 60 дней для уточнения данных, что можно сделать в центре предоставления админуслуг (ЦПАП), непосредственно в ТЦК или в электронном кабинете призывника на отдельно созданном для этого ресурсе – Государственном веб-портале электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны.

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К слову, создание электронного кабинета, как и прохождение медосмотра, для украинцев станет обязательным. Обязательным будет и воинский учет, которому кроме мужчин будут подлежать и женщины с медицинским и фармацевтическим образованием.

Также в электронном кабинете военнообязанный сможет получить электронную повестку, либо же повестку могут выдать представители ТЦК. В случае получения повестки о вызове в ТЦК гражданин обязан явиться в указанное в ней место и срок. В повестке указывается:

фамилия, имя, отчество и дата рождения гражданина, которому адресована повестка;

наименование ТЦК, выдавшего повестку;

цель вызова;

указание места, дня и времени явки по вызову;

подпись (электронная цифровая подпись) должностного лица, выдавшего (сформировавшего) повестку;

регистрационный номер повестки;

разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.

Уважительными причинами для неявки в ТЦК в срок, определенный в повестке, согласно закону считаются:

препятствие стихийного характера, болезнь, действия страны-агрессора или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть;

смерть близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника его жены (супруга).

В период проведения мобилизации граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, состоящие на военном учете или снятые (исключенные) с военного учета, будут обязаны иметь при себе военно-учетный документ. А при проверке документов представитель ТЦК или полицейский может фиксировать на фото или видео процесс предъявления и проверки документов.

За неявку в ТЦК - иск в суд?

В случае добровольной явки в ТЦК и прохождения ВВК, у мобилизованного будет два месяца для явки, после чего он должен будет пройти курс подготовки на полигоне.

Вместе с тем, законопроект 10449 вводит и ограничения для уклонистов. В частности, им предлагается ввести статью 283-2 Кодекса административного судопроизводства - по делам по обращению территориального центра комплектования и социальной поддержки. Согласно статье, по заявлению ТЦК в отношении гражданина могут вводиться следующие ограничения:

ограничение в праве выезда за пределы Украины,

ограничение в праве управления транспортными средствами,

наложение ареста на денежные средства и другие ценности.

В случае невыполнения военнообязанным своих обязанностей и если полиция не может осуществить админзадержание и доставку военнообязанного или резервиста в ТЦК в течение 15 дней, руководитель ТЦК в течение 5 дней направляет ему по почте или в электронной форме требование об исполнении обязанности.

Если гражданин за 10 дней не выполнил указанную в требовании обязанность или не явился в ТЦК или в дипучреждение Украины за рубежом, тогда ТЦК обращается в суд для временного ограничения в правах выезда за пределы Украины, управления автомобилем, а также для наложения ареста на личные средства.

Консульскую помощь в зарубежных дипучреждениях Украины в условиях военного положения мужчины-граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, являющиеся призывниками, военнообязанными или резервистами, могут получить только при наличии военно-учетных документов.

Исключение - оформление удостоверения личности на возвращение в Украину; консульская помощь его детям, если второй родитель - иностранец; оформление наследства; помощь лицам под арестом;

Оформление паспорта гражданина Украины и загранпаспорта за пределами Украины гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет также планируют осуществлять при наличии военно-учетных документов.

Кто не подлежит призыву

Решать, пригоден ли мобилизованный к службе, как и ранее, будет военно-врачебная комиссия (ВВК). При этом новым законопроектом исключается понятие "ограниченно годен". Согласно документу, по результатам медицинского осмотра теперь ВВК сможет принять одно из следующих решений:

пригоден для военной службы и предварительно предназначен для службы в Вооруженных Силах Украины или ином военном формировании;

временно непригоден к военной службе, нуждается в лечении;

подлежит направлению на дополнительное медицинское обследование и проведение повторного медицинского осмотра (с указанием даты проведения);

Законопроект очерчивает список тех, кто не подлежит призыву. Ими, в частности, являются:

лица с инвалидностью или признанные временно непригодными к службе по состоянию здоровья на срок 6-12 месяцев (с последующим прохождением ВВК);

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет (кроме должников по выплате алиментов);

женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй родитель такого ребенка (детей) умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим;

женщины и мужчины, воспитывающие больного ребенка или ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

усыновители, на содержании которых находятся дети, которые на момент усыновления были детьми-сиротами или детьми, лишенного родительской опеки;

занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, родителями;

опекун лица, признанного судом недееспособным;

члены семьи первой степени родства (в пределах одного) лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ней;

женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) по возрасту до 18 лет и мужа (жену), проходящего военную службу;

руководители министерств и их заместители, руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады АР Крым;

судьи;

работники Минобороны, ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, СБУ, Службы внешней разведки Украины, Нацгвардии, ГПСУ, Управления государственной охраны Украины, МВД;

студенты, которые учатся на дневной или дуальной формах и получают уровень образования, превышающий ранее полученный, а также докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру, ученые, педагоги,

женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО или во время осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны.

Кроме того, не подлежат призыву в течение двух лет со дня увольнения со службы военнообязанные, которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и были уволены в запас в связи с истечением срока службы. Также не будут призывать военнообязанных после освобождения из плена – более того, закон предполагает для них 90-дневный отпуск.

Также в список тех, кто не подлежит призыву, внесли и забронированных от мобилизации. Так, право на бронь, согласно документу, имеют:

чиновники категории "А", председатели областных, районных, районных в городе советов, сельские, поселковые, городские головы - все военнообязанные;

чиновники категории "Б", "В", работающие в органах местного самоуправления - до 50% военнообязанных;

сотрудники Нацполиции, НАБУ, ГБР, органов прокуратуры, БЭБ, ГСЧС, Службы судебной охраны, других госорганов и учреждений системы правосудия и органов досудебного расследования, патронатных служб за исключением военнообязанных;

работники предприятий, учреждений и организаций, которым установлены мобилизационные задачи и которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Когда вступит в силу закон о мобилизации

Как уточнил народный депутат Ярослав Железняк, нынешняя версия законопроекта была принята без учета предложений профильного комитета. Поэтому теперь, по словам нардепа Алексея Гончаренко, в течение двух следующих недель, народные депутаты смогут подавать правки, а рассмотрение законопроекта во втором чтении депутатами возможно не раньше, чем 22-23 февраля.

"Наиболее вероятно, что законопроект будет принят в целом в последнюю неделю февраля (22-24.02), подписан в начале марта и вступит в силу через месяц, то есть в апреле", - отметил Ярослав Железняк.

Что говорят эксперты

Как рассказал в комментарии Главреду руководитель практики трудоустройства и военного права ЮК "Сирота, Дис, Мельник и партнеры" Владислав Кепко, принятый Радой законопроект, фактически, дает "рамочные" правила игры, под которые Кабмину нужно будет расписать "роли" всех заинтересованных субъектов: Минобороны, Генштаб, Минэкономики, бизнеса, а также, конечно, военнообязанных и военнослужащих.

"Поскольку законопроект во многом рамочный, точно сказать, как все будет работать, сложно. Например, непонятно, какой будет коммуникация между бизнесом, органами местного самоуправления и местной властью в целом, ведь, по нашему мнению, законопроектом фактически расширяются их "мобилизационные" полномочия, что станет очевиднее, когда Кабмин будет готовить процедуры для запуска нового подхода по мобилизации на основе этих изменений", - считает Кепко, и уточняет, что пока нет ясности в том, что авторы законопроекта имели в виду под "принятием информационных и организационно-технических мероприятий" в работе этих субъектов.

Кроме того, очень вероятно, что мы увидим ряд изменений в документы, которые закрепляют порядок военного учета, работу ТЦК и СП, условия выполнения военно-транспортного долга на уровне подзаконных актов, с чем могут возникнуть юридические опасности.

"С принятием законопроекта в нынешней редакции мы видим риски также в части выборочного подхода по применению штрафов за неявку по повесткам (в т.ч. электронным), поскольку нет гарантий справедливого подхода по ответственности", - считает эксперт.

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