Зеленский озвучил новое заявление о мобилизации в Украине

Во время Мюнхенской конференции по безопасности было оглашено заявление президента Владимира Зеленского по поводу мобилизации.

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Вопрос мобилизации является сложным делом, сказал президент Зеленский / коллаж Главред, фото УНИАН

Вопрос о мобилизации в Украине комплексный - но в первую очередь он касается ротации военнослужащих на фронте. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности.

"Вопрос комплексный, вопрос справедливых мобилизаций, и самый главный момент — вопрос ротаций. Люди, уставшие на фронте физически, украинцы, любой человек, это не зависит от нации, ты устал, ты должен восстанавливаться. Ты выходишь, восстанавливаешься, а вместо этого тебя кто-то другой приходит, профессиональный человек, прошедший соответствующий срок тренировки. От этой системы зависит и система мобилизации — сколько людей у тебя на фронте, сколько есть у тебя резервов", — сказал он.

Зеленский также отметил, что для обороны нужно одно количество бригад, а для контрнаступления - другое, большее. Так что вопрос мобилизации является сложным делом, подытожил президент.

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Законопроект о мобилизации

Как сообщал Главред, 7 февраля Верховная рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. За него проголосовали 243 нардепа.

Также народный депутат Ярослав Железняк заявил, что законопроект об усилении мобилизации могут принять до конца февраля, подписать в начале марта и тогда от вступит в силу в апреле. Депутаты имеют возможность подавать правки до 21 февраля, однако большое количество поправок может замедлить процесс рассмотрения законопроекта.

Кроме этого, 9 февраля Кабмин расширил полномочия территориальных центров комплектования и социальной поддержки на период мобилизации. Теперь ТЦК будут круглосуточно проводить медицинские осмотры и психологические обследования военнообязанных.

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