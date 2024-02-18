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Не все бойцы покинули Авдеевку: как осущестлялся выход ВСУ из города и почему военные его критикуют

Яна Ставская
18 февраля 2024, 18:46
Оккупация Авдеевки далась для россиян "высокой ценой", однако это не остановило захватнические намерения Путина.
Не все бойцы покинули Авдеевку: как осущестлялся выход ВСУ из города и почему военные его критикуют
ВСУ отошли на новые подготовленные позиции / Коллаж: Главред, фото: instagram/libkos, Facebook

17 февраля украинское командование официально заявило о выходе ВСУ из Авдеевки, где четыре месяца продолжалось непрерывное наступление российских захватчиков. Уже в начале февраля военные докладывали о резком ухудшении ситуации в разрушенном боями городе. Однако о важности выхода ВСУ из населенного пункта одним из первых - в декабре 2023 года - заговорил тогдашний Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

Разбираемся, какие потери понесли Россия и Украина и почему бойцы и эксперты критикуют Авдеевскую операцию, на период которой пришлись самые горячие дискуссии в Конгрессе США по поводу украинской помощи и - самое главное - смена командования Вооруженных сил.

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"Самое большое кладбище для россиян"

В экспертных и политических кругах неоднократно отмечалось, что Авдеевка стала для Путина и его окружения главной политической целью под "президентские выборы" РФ в марте 2024 года. Поэтому российский диктатор, приказав штурмовать украинские позиции, совсем не беспокоился о количестве "двухсотых" среди своих солдат.

Заместитель командира Третьей ОШБр Максим Жорин, чья бригада пришла на подмогу к уже размещенным в Авдеевке войскам, так комментировал 18 февраля данные о российских потерях:

"Авдеевка на сегодняшний день стала самым большим кладбищем для россиян. Руины города они обменяли в буквальном смысле на тысячи собственных трупов", - написал он.

По информации генерала Александра Тарнавского, за все месяцы Авдеевской операции ВСУ "отминусовали" более 47 тысяч российских захватчиков и сотни вражеских танков.

Однако военные вполне осознают, что для России ее потери в личном составе и технике ничего не значат.

Окружение ВСУ в районе "Зенита" и расстрел россиянами

Наибольший резонанс в сети вызвала история с окружением группы раненых украинских бойцов в районе "Зенита". Накануне оккупанты догадались обойти район подземными тоннелями и объединиться со своими подразделениями для взятия ВСУ в "мешок".

Не имея возможности передвигаться, ВСУ "застряли" на позициях. В результате, по подтверждению OSINT-сообщества DeepState, враг расстрелял всех военных.

Казненных бойцов опознали их родные. По их словам, командование якобы договорилось с россиянами эвакуировать раненых украинских защитников, поскольку у ВСУ не было такой возможности. Очевидно, враг слова традиционно не сдержал - и уже вскоре по сети распространились кадры с расстрелянными телами защитников.

Тогда как в командовании "Таврии" настаивают, что "вывод войск из Авдеевки получился настолько успешным, насколько это позволяли обстоятельства". Представитель Дмитрий Лиховий подтвердил, что некоторые из военных оказались в плену, но назвать их количество сейчас невозможно.

"Эмоционально, не дипломатично". Военные и OSINTеры критикуют Авдеевскую операцию

Начальник штаба бригады "Азов" майор Богдан Кротевич еще 14 февраля критиковал обмен "прямыми ударами" с российскими захватчиками в Авдеевке.

"Эмоционально, не дипломатично. Нельзя биться лоб в лоб с армией РФ. Да и вообще, с любой армией. Как пьяные алкаши. Обмениваться прямыми ударами - это глупо. Почему мы постоянно упираемся в одну и ту же ошибку?! Пишу прямо - обрежьте наступающие силы противника с фланга! Все штурмовые и механизированные подразделения качественнее проведут наступательные действия на направлении, где противник не ожидает, чем будут страдать под постоянными обстрелами, не имея возможности вообще что-то сделать, кроме просто задержать время", - объяснял майор ВСУ.

Критика со стороны общественности усилилась уже после объявления о выводе войск ВСУ из Авдеевки. В частности, OSINT-сообщество DeepState, комментируя ситуацию с окружением ВСУ в районе "Зенита", прямо заявила, что решение об отходе ВСУ "долгое время не принималось", пока у украинских бойцов не начали заканчиваться боеприпасы и запасы воды.

Эксперты подытоживают, что "серия ошибок и затягивание с решительными действиями привели к такой трагедии", а враг в очередной раз доказал, что ему безразличны все правила войны.

Почему войскам РФ удалось взять Авдеевку

Очевидно, что Россия воспользовалась моментом законодательной неопределенности относительно дальнейшей помощи Украине со стороны США, ситуацию ухудшало значительное сокращение в ВСУ боеприпасов, чтобы отражать атаки врага.

Наконец, по словам самих военных, соотношение сил и средств в последние дни достигло "один к семи" в пользу россиян.

"Ситуация очень тяжелая. Россияне сейчас наступают. Наступают в количестве, значительно превосходящем. Можно констатировать, что это один к семи. Идет постоянное наступление на разных участках. Это две (российские - ред.) армии, которые наступают там. Около семи бригад. Сейчас выполняем приказ удерживать (позиции - ред.). Очень сложно. Если мы работаем в соотношении сил и средств - один к семи, можете себе представить", - рассказал представитель 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин.

Появлялись и заявления отдельных военных, недовольных отсутствием прочной оборонительной фортификации на указанном участке.

"А мы себе где-то поставим такую галочку: потом, когда война закончится, в перечне тех вопросов, которые мы будем ставить, должен быть вопрос - а почему вторую и третью линию обороны Украина строит в декабре 2023 года, а, извините, не в декабре 2014 года, не в декабре 2015 года... Просто есть факт: мы не построили ни вторую, ни третью линии обороны за все 8 лет", - высказывался экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Кроме того, по наблюдениям Института изучения войны, преимущество в воздухе в течение определенного времени и в ограниченной локации позволило россиянам "дожать" город. Оккупанты за сутки выпустили против украинских позиций 60 планирующих бомб КАБ, а за последние дни они и вообще применили 500 таких бомб по Авдеевке.

Из вышеперечисленного следует, что все причины такой активизации российских захватчиков на Авдеевском направлении в последние месяцы сходятся именно на появлении дефицита боеприпасов и техники в ВСУ и значительном сокращении военной помощи со стороны Запада, что очень емко очертил президент США Джо Байден.

"Сегодня утром (17 февраля) украинские военные были вынуждены выйти из Авдеевки после того, как украинские солдаты были вынуждены нормировать боеприпасы из-за сокращения запасов в результате бездействия Конгресса, что привело к первым заметным успехам России за несколько месяцев", - говорилось в заявлении Белого дома.

Авдеевка не остановила россиян

Военные констатируют, что российские захватчики не остановились на захвате Авдеевки и начали штурмовать на других направлениях - в направлениях Угледара, Кременной, Бахмута и Работино.

Deepstate констатирует продвижение врага возле Ивановского и Вербового. Продолжаются бои южнее и западнее Работино.

К слову, на Ореховское направление Россия стянула, по данным командования "Таврии", еще большую группировку, чем к Авдеевке.

The New York Times писала, что российские войска уже собрали на некоторых направлениях группировки более 100 тысяч оккупантов. Всего речь идет об открытии 5 оперативных направлений.

Обстановка осложняется тем, что ВСУ не хватает боеприпасов и они испытывают истощение после двух лет жестокой войны.

Материал подготовила: Яна Ставская

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