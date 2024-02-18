РФ попытается прорвать оборону ВСУ на 5 направлениях: в NYT раскрыли планы Путина

Российские войска на некоторых направлениях собрали более 100 тысяч войск, армия Украины испытывает дефицит боеприпасов, пишут журналисты NYT.

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Ситуация напряженная, нужно принимать оперативные решения - Сырский / Коллаж: Главред, фото: Командование ОС ВСУ, Минобороны РФ

Оккупационные войска агрессора России после захвата Авдеевки попытаются прорвать оборону ВСУ на позициях в Авдеевском районе, а также в направлениях Угледара, Кременной, Бахмута и Работино. Обстановка осложняется тем, что Силам обороны не хватает боеприпасов и они чувствуют истощение после двух лет жестокой войны.

В материале The New York Times говорится о том, что российские войска уже собрали на некоторых направлениях группировки в более 100 тысяч оккупантов.

Авдеевка

Журналисты пишут, что оккупанты захватили украинский город-крепость. Сейчас город разрушен, однако в течение десятилетия контроль Киева над Авдеевкой подрывал критические операции РФ в области логистики.

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"В ситуации, когда враг наступает на трупы собственных солдат с преимуществом снарядов 10:1, под постоянным обстрелом, это единственное правильное решение", - цитируется генерал Тарнавский, который объяснил причину вывода войск из Авдеевки.

Также указывается, что пока непонятно, как оккупанты будут в дальнейшем развивать свое наступление на Авдеевском направлении, и насколько хорошо ВСУ укрепили свои следующие линии обороны. Следом идут крупные населенные пункты, где проживают десятки мирных жителей. Расстояние – 55 км к западу.

Потери РФ в битве за Авдеевку

Отмечается, что были ликвидированы около 50 тысяч российских военных. Несмотря на большие потери ранеными и убитыми, командиры и дальше применяли тактику массированных пехотных штурмов.

"Даже если линия фронта стабилизируется после того, как россияне захватят город, его падение позволит российским военным более эффективно перемещать войска и технику для наступлений на других направлениях", - пишет NYT.

Угледар

Захваченная Марьинка стала базой для атак РФ, от города в результате двухгодичных боев остались руины. Оккупация Марьинки позволила оккупантам обратить внимание на укрепленный ВСУ Угледар.

Россияне в 2023 году уже пытались атаковать Угледар с юга, однако понесли огромные потери, включая поражение в одном из самых крупных танковых сражений полномасштабной войны.

"Но когда Марьинка под контролем, россияне атакуют Угледар с севера. Сейчас они продвигаются через село Новомихайловка, что примерно в 13 милях к северо-востоку. Солдаты, воюющие в районе Угледара, сказали, что падение Авдеевки в 88 милях к северо-востоку, скорее всего, освободит российские силы для усиления атак с севера", - говорится в статье.

Работино

Оккупанты стремятся восстановить позиции в районе Работино Запорожской области, чтобы вернуть районы, которые ВСУ освободили в ходе прошлогоднего контрнаступления. Там войска РФ собрали еще больше сил, чем в Авдеевке.

"Похоже, что россияне поставили себе цель штурмом добиться там какого-то успеха, как они пытались это сделать в Авдеевке", - информирует спикер группировки Таврия Дмитрий Лыховий.

Кременная

Вражеские силы давят на Кременную, чтобы восстановить контроль над территориями, которые они потеряли в конце 2022 года.

"В прошлом году небольшая территория переходила из рук в руки, несмотря на интенсивные бои в лесополосах вдоль фронта на этом направлении. Теперь Россия снова начинает двигаться вперед, хотя и медленно, несмотря на яростное сопротивление Украины", - сказано встатье.

Оккупанты сосредоточили на север в сторону Купянска и на Лиман около 110 тысяч войск.

Бахмут

Российские войска уничтожили и захватили Бахмут еще в мае прошлого года. После оккупации города войска РФ были истощены, а ЧВК Вагнер пошел мятежом против Минобороны оккупантов.

Там враг перехватил инициативу, и надежды на контратаки вокруг флангов пока утихли.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сказал, что оккупанты намерены прорвать обороны вокруг Часового Яра, чтобы получить контроль над высотами и наносить удары из артиллерии по Краматорску.

По оценкам Киева, на Бахмутском направлении собрано около 62 тысяч оккупантов.

"Ситуация является напряженной, требует постоянного мониторинга общей ситуации и оперативного принятия решений на месте", - подчеркнул Сырский.

Война России против Украины

Украине нужно переносить войну в Россию, считает начальник штаба батальона НГУ, майор Виталий Кротевич. По его словам, после захвата Авдеевки россияне могут провести рейдовую операцию. Действия на территории РФ выгодны Украине, поскольку там у россиян нет линий обороны.

В Институте изучения войны заявили, что войска РФ захватили Авдеевку, поскольку использовали бомбовые авиудары для продвижения своей пехоты. По оценкам аналитиков, оккупанты впервые применили такую тактику и могут ее использовать и в дальнейшем.

Войска РФ пошли в наступление на Запорожском направлении, но ВСУ им устроили разгром, рассказали в Оперативном командовании Запад. Оккупанты применили около 30 единиц военной техники, но атака была отражена. Они понесли большие потери.

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