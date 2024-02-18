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Украине нужно переносить войну в Россию: начштаба Азова сделал заявление

Андрей Ганчук
18 февраля 2024, 09:44
Россия не истощена, она не задействует все имеющиеся ресурсы, потому что готовится к войне с НАТО, считает начальник штаба бригады Азов Богдан Кротевич.
Кротевич Тавр Азов, территория РФ
У России нет линии обороны на своей территории, этим нужно воспользоваться - Кротевич / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Главред

Оккупанты агрессора России истощают силы обороны Украины и могут решиться на рейдовую операцию. Они сами не истощены, а готовятся к войне с НАТО. Украинским войскам нужно переносить войну на вражескую территорию, где у противника нет таких укреплений. Об этом заявил начальник штаба бригады Нацгвардии Богдан Кротевич.

В интервью Наталье Мосейчук он рассказал о том, что ВСУ могли бы провести рейдовую операцию на территории России.

"Они истощают, истощают, а потом ... почему бы не напасть на Чернигов или Сумы? Почему нет? Сделать рейдовую операцию ... Кстати, мы так же можем сделать. Не знаю, там партнеры, не партнеры, или они против... но я точно знаю, что проще просить прощения, чем разрешения. Я бы на нашей стороне так же сделал", - отметил Кротевич.

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Как полагает военный, заход в РФ, например, силами ДРГ, может изменить ход войны. Пока украинцы не могут истощать россиян.

"Истощение за счет чего? Что мы своих людей на наступательные действия забрасываем? Нет. За счет того, что мы свое контрнаступление на 5 линий обороны направляем? Нет. А если мы сейчас проведем рейдовую операцию на территории Российской Федерации, где у них линия обороны не построена совсем - то что Россия вынуждена будет сделать? Во-первых, паника у российского населения", - объяснил Кротевич.

По его словам, начальник ГУР Буданов прав, когда говорит, что нужно переносить войну на территорию России. Нужно рисковать, ведь такие операции уже проводились в рамках ООС на Донбассе.

"Мы брали на себя ответственность. Потому что победителей не судят. Оно может получиться ужасно и все будут говорить: "Вот... тот, кто сказал, что так надо сделать, и тот, кто проводил неправ..." и так далее. Но потом, этот человек важнее, чем король или королева всех времен", - подчеркнул Богдан Кротевич.

Война России против Украины

Вооруженные силы Украины вышли из Авдеевки, 17 февраля такое решение принял главнокомандующий войсками Александр Сырский. Командование отвело войска на более выгодные оборонительные позиции. Украинские военные вынуждены были выйти из города в условиях значительного преимущества оккупантов в силах и средствах.

После ухода ВСУ из Авдеевки россияне готовят новое наступление, считают в Третьей штурмовой бригаде. Войска готовы к подобному развитию событий. Максимум, на что могут рассчитывать россияне, это локальные атаки.

Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман заявил, войска РФ попытаются захватить Купянск и Часов Яр до выборов президента Владимира Путина. Также они способы атаковать на Запорожском направлении в районе Работино.

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Азов ВСУ войска России война России и Украины
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