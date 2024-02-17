Под угрозой еще 2 города: после захвата Авдеевки враг готовит новое наступление

Майор запаса ВСУ делает вывод, что россияне будут пытаться захватить Купянск и Часов Яр до проведения выборов президента России 15 марта.

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Российские оккупационные войска будут пытаться закрепиться в Авдеевке и по крайней мере в ближайшее время не будут двигаться дальше. Часть своих сил они оставят в городе, а другую часть перебросят на другое направление, ведь им нужны быстрые победы до президентских выборов в России. Такое мнение высказал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире телеканала FREEДОМ.

По словам эксперта, часть войск, которые сейчас сосредоточены в Авдеевке, россияне могут перебросить на другие направления фронта. В частности, он считает, что российские захватчики могут усилить свои подразделения в районе Купянска или в Запорожской области.

"Это может быть Запорожское направление, в районе Работино. А может быть и Купянское. Могут даже на левый берег реки Днепр перебросить в Херсонской области, чтобы выдавить оттуда украинские войска. Что именно они решат - пока непонятно. Но держать в Авдеевке такую группировку они дальше не будут. Они куда-то будут переводить силы", - сказал Гетьман.

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Он также отметил, что российские оккупанты не скрывали своих намерений по захвату города Купянск.

"Когда Путин сказал, что идет в президенты, это прошло по их пропагандистским каналам, было объявлено, что цели - захватить до 15 марта Авдеевку и Купянск, когда начнутся выборы. Думаю, что эти силы из Авдеевки, скорее всего, будут переброшены на Купянское направление", - сказал аналитик.

Он также отметил, что существует возможность того, что российские войска могут пытаться прорваться в город Часов Яр на Бахмутском направлении.

"Оккупанты на этом участке фронта уже усилили группировку практически вдвое: с 40 тыс. до 80 тыс. Вполне возможно, что они захотят атаковать активно сейчас в этом районе, чтобы пройти к Константиновке. Для них это очень важный центр - железнодорожный узел", - акцентировал Гетьман.

Эксперт считает, что враг в это время воздержится от проведения серьезных штурмовых действий, которые могут длиться несколько месяцев. Гетьман отмечает, что после выборов у россиян будет еще одна волна мобилизации, ведь они спланируют продолжать наступательные действия ближе к лету, когда призовут, фактически, еще один армейский корпус.

"Сейчас у россиян есть полмиллиона военных, и планируется дополнительное усиление на 300-400 тысяч. Тогда они будут пытаться атаковать вдоль всего фронта, ища слабые места для нападения основными силами. Мы об этом также знаем, понимаем и готовимся", - резюмировал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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В ночь с 16 на 17 февраля командир ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о решении вывести украинские войска из Авдеевки. Также эту информацию подтвердил заместитель командира 3ОШБр Максим Жорин в своем телеграм-канале. Согласно словам Жорина, за время пребывания в Авдеевке бригаде удалось ликвидировать тысячи российских захватчиков и их техники, что очень важно для дальнейшей борьбы с врагом.

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