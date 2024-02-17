Позиции или солдаты: Сырский откровенно рассказал, что для него важнее

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что руководство ВСУ не может позволить себе такого отношения к личному составу, как российские начальники, когда они проводят практику "мясных штурмов".
"Для нас главная задача и главная ценность - это жизнь нашего солдата, офицера тех боевых подразделений, которые непосредственно выполняют боевую задачу. И мы не можем позволить себе такого отношения (к личному составу - ред.), как российские начальники, когда они проводят практику "мясных штурмов". Я лучше оставлю какую-то позицию, но не допущу гибели всего личного состава", - сказал он в эксклюзивном интервью немецкому изданию ZDF.
Главнокомандующий ВСУ отметил, что для российского военного руководства ценность жизни солдата равна нулю.
"Мы воюем и используем самое ценное, что есть - наших людей. Это цвет нашей нации", - подчеркнул Сырский.
Напомним, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о новом этапе войны и заявил, что ВСУ перешли к оборонительной операции. Украинские защитники истощают противника, нанося ему максимальные потери, пояснил главком ВСУ.
Александр Сырский назвал "прорывное" оружие на фронте и сравнил потери Украины и РФ. По его словам, нынешняя война заметно повышает значение технологического прогресса в Вооруженных силах и в самом процессе вооружений.
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