Позиции или солдаты: Сырский откровенно рассказал, что для него важнее

Для российского военного руководства ценность жизни солдата равна нулю, пояснил Сырский.

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Сырский рассказал о важных моментах на войне / коллаж: Главред, фото: t.me/osirskiy, 128 отдельная горно-штурмовая бригада

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что руководство ВСУ не может позволить себе такого отношения к личному составу, как российские начальники, когда они проводят практику "мясных штурмов".

"Для нас главная задача и главная ценность - это жизнь нашего солдата, офицера тех боевых подразделений, которые непосредственно выполняют боевую задачу. И мы не можем позволить себе такого отношения (к личному составу - ред.), как российские начальники, когда они проводят практику "мясных штурмов". Я лучше оставлю какую-то позицию, но не допущу гибели всего личного состава", - сказал он в эксклюзивном интервью немецкому изданию ZDF.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что для российского военного руководства ценность жизни солдата равна нулю.

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"Мы воюем и используем самое ценное, что есть - наших людей. Это цвет нашей нации", - подчеркнул Сырский.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о новом этапе войны и заявил, что ВСУ перешли к оборонительной операции. Украинские защитники истощают противника, нанося ему максимальные потери, пояснил главком ВСУ.

Александр Сырский назвал "прорывное" оружие на фронте и сравнил потери Украины и РФ. По его словам, нынешняя война заметно повышает значение технологического прогресса в Вооруженных силах и в самом процессе вооружений.

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