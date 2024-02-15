У Зеленского назвали главную задачу, которая стоит перед главкомом ВСУ Сырским

Силам обороны Украины нужно уничтожать логистику российских оккупантов, чтобы эффективно вести войну, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Мы не можем засесть в оборону - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: Telegram-канал А. Сырского, скриншот YouTube

Новое руководство Вооруженных сил Украины должно продемонстрировать другой взгляд на действия армии на линии фронта. Украинские войска не должны полностью уйти в оборону. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Она (замена руководства – ред.) позволит иначе посмотреть на те тактические и тактически-оперативные действия, которые нужны нам по линии фронта по сухопутной части. Ведь мы не можем засесть в оборону", - сказал в эфире 24 канала Михаил Подоляк.

Как полагает чиновник, для ведения эффективной войны Силам обороны нужно уничтожать логистику российских оккупантов. Нужно сделать так, чтобы им сложнее было подтягивать силы и средства и проводить ротации.

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Кроме того, государству следует усилить информационную политику, чтобы страны-партнеры осознали ситуацию.

"Надо усилить информационные давления на страны, которые являются партнерами Украины. Которые должны осознать, что если они хотят на своей территории ее (войну – ред.) получить, они ее обязательно получат, если Украина не выиграет эту войну. Надо усилить это корректное объяснение", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Первые заявления Сырского как главкома ВСУ

Война переходит в новую стадию, считает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, роль дронов и технологического прогресса выходит на передовые позиции.

ВСУ перешли к оборонной операции на данном этапе войны с Россией, сказал Александр Сырский. Цель украинской армии – максимальное истощение противника и нанесение ему серьезных потерь.

Оперативная обстановка на фронте очень сложная и напряженная, рассказал Александр Сырский. У российских оккупантов преимущество по числу личного состава. Они активно применяют массированные пехотные штурмы и не считаются с потерями.

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