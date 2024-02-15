У Зеленского назвали главную задачу, которая стоит перед главкомом ВСУ Сырским

Новое руководство Вооруженных сил Украины должно продемонстрировать другой взгляд на действия армии на линии фронта. Украинские войска не должны полностью уйти в оборону. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Она (замена руководства – ред.) позволит иначе посмотреть на те тактические и тактически-оперативные действия, которые нужны нам по линии фронта по сухопутной части. Ведь мы не можем засесть в оборону", - сказал в эфире 24 канала Михаил Подоляк.
Как полагает чиновник, для ведения эффективной войны Силам обороны нужно уничтожать логистику российских оккупантов. Нужно сделать так, чтобы им сложнее было подтягивать силы и средства и проводить ротации.
Кроме того, государству следует усилить информационную политику, чтобы страны-партнеры осознали ситуацию.
"Надо усилить информационные давления на страны, которые являются партнерами Украины. Которые должны осознать, что если они хотят на своей территории ее (войну – ред.) получить, они ее обязательно получат, если Украина не выиграет эту войну. Надо усилить это корректное объяснение", - подчеркнул Михаил Подоляк.
Первые заявления Сырского как главкома ВСУ
Война переходит в новую стадию, считает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, роль дронов и технологического прогресса выходит на передовые позиции.
ВСУ перешли к оборонной операции на данном этапе войны с Россией, сказал Александр Сырский. Цель украинской армии – максимальное истощение противника и нанесение ему серьезных потерь.
Оперативная обстановка на фронте очень сложная и напряженная, рассказал Александр Сырский. У российских оккупантов преимущество по числу личного состава. Они активно применяют массированные пехотные штурмы и не считаются с потерями.
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