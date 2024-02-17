Куда делись пилоты уничтоженных российских самолетов: в ВСУ раскрыли детали

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что российские пилоты пытались катапультироваться.

https://glavred.info/ukraine/kudi-podilis-piloti-znishchenih-rosiyskih-litakiv-u-zsu-rozkrili-detali-10542560.html Ссылка скопирована

ВСУ сбили три российских самолета / коллаж: Главред, фото: 36 отдельная бригада морской пехоты, Википедия

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что пилоты российских Су-34 и Су-35 пытались катапультироваться после того, как самолеты были подбиты. Судьба пилотов будет известна позже.

"Были поражены самолеты. По данным разведки, парашюты летели. Выжили ли пилоты, тоже узнаем, даже из их пабликов. Скоро это будет известно", - сказал он в эфире телемарафона "Єдині новини".

Игнат добавил, что российские пилоты пытались катапультироваться. Пока неизвестно, выжили ли оккупанты, информация устанавливается.

видео дня

"Было видно, что сработали катапульты на этих самолетах. Возможно, не на всех. Ну, подробнее отслеживаем, как там судьба ра**истов, которые попытались катапультироваться", - добавил спикер.

Карта падения самолетов РФ / скриншот: t.me/MykolaOleshchuk

Командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук отреагировал на информацию РФ, что у них потерь нет. Однако, Олещук отметил, что Су-35С - одноместный самолет, Су-34 - двухместные.

По радиоперехвату известно, что одного пилота нашли.

"Есть такая международная спутниковая поисково-спасательная система - Коспас-Сарсат (Cospas-Sarsat). При авариях, она оповещает о местонахождении персональных радиобуев пилотов. Как видим, система рабочая! На фото - сработало аж четыре Cospas-Sarsat, заметно точки на карте, ищите "братьев" в этих районах", - сообщил Олещук.

Напомним, что Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что 17 февраля ВСУ уничтожили российские самолеты. Во время вражеских ударов управляемыми авиабомбами по позициям наших войск, Воздушные Силы уничтожили сразу три российских самолета.

29 января, в Луганской области, украинские военные сбили российский самолет Су-34. Известно, что за весь период полномасштабного вторжения, Россия потеряла 332 самолета и 324 вертолета.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.