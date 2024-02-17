'Реальная угроза': в ISW дали прогноз нападения РФ на страны НАТО

Россия, если выйдет победителем в Украине, представляет значительную угрозу для НАТО и европейской безопасности.

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Путин готовит нападение на страны НАТО / коллаж: Главред, фото: НАТО, Минобороны РФ

Аналитики Института изучения войны сообщили, что представители НАТО все чаще предупреждают, что Россия представляет серьезную угрозу безопасности альянса.

Издание Financial Times 16 февраля сообщило, что недавние новые оценки российского военного потенциала и потенциальных угроз государствам НАТО заставили западных лидеров признать постоянный военный потенциал России и увеличить инвестиции в оборону, говорится в отчете ISW.

FT процитировал неназванных чиновников британской военной разведки, которые предупредили, что агрессивные намерения России сохраняются и что российские военно-воздушные и военно-морские средства все еще "в основном нетронуты", тогда как российские сухопутные силы в Украине "деградировали".

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"Российский Черноморский флот сильно пострадал от украинских ударов, но большая часть российского флота дислоцируется за пределами Черного моря. FT отмечает, что большинство западных официальных лиц ожидают, что Россия сможет восстановить свои силы "в течение пяти-шести лет" несмотря на большие потери в Украине", - говорится в отчете.

Это наблюдение согласуется с предварительной оценкой ISW о том, что прекращение войны на условиях России позволит российским силам быстро восстановить и восстановить возможности, которые Россия могла бы использовать для нападения на страны НАТО. Несколько европейских чиновников по вопросам обороны, которых цитирует FT, подчеркнули, что существует "реальная угроза" того, что Россия может напасть на страну НАТО уже через три-пять лет.

Усиленные предостережения официальных лиц НАТО относительно текущего состояния российской угрозы согласуются с оценкой ISW о том, что Россия, которая выйдет победителем в Украине, представляет значительную угрозу для НАТО и европейской безопасности, и поэтому дальнейшая поддержка Западом Украины для предотвращения победы России является необходимой для безопасности НАТО и Америки.

Нападение России на страны НАТО: что известно

Напомним, что на Западе готовятся к потенциальному военному конфликту с Россией. СМИ сообщили, что войска НАТО могут развернуться во всей Европе. Председатель комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр отметил, что учения блока Steadfast Defender направлены на "подготовку к конфликту с Россией".

В НАТО раскрыли планы Путина, способна ли РФ весной пойти в большое наступление. Для масштабного наступления стране-агрессору России нужна еще более усиленная мобилизация, которую Путин пока не проводит, сказал представитель НАТО.

Олег Жданов раскрыл, как Путин провоцирует Польшу, чтобы НАТО вступило в войну. Если НАТО собьет российскую ракету, Путин заявит, что НАТО вступило в войну. Тогда, по его словам, война автоматически становится мировой, а это именно то, чего хочет достичь Путин.

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