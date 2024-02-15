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Способна ли РФ весной пойти в большое наступление: в НАТО раскрыли планы Путина

Андрей Ганчук
15 февраля 2024, 19:27
Для масштабного наступления агрессору России нужна еще более усиленная мобилизация, которую Путин пока не проводит, сказал представитель НАТО.
Войска РФ, Путин
Россия вряд ли способна пойти весной на масштабное наступление на Украину - НАТО / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот YouTube

Страна-оккупант Россия вряд ли способна к новому значительному наступлению на Украину весной. Сценарий крайне маловероятен. Даже постоянная скрытая мобилизация не позволяет российским войска провести такую операцию. Об этом заявили в Североатлантическом альянсе.

Как сообщает Европейская правда, анонимный высокопоставленный чиновник НАТО рассказал журналистам о том, что в Альянсе не видят ни способности, ни подготовки оккупантов к новому масштабному нападению на Украину.

"Как бы ни была тактическая ситуация сейчас, кажется маловероятным, что Россия весной сможет начать значительную наступательную операцию", - сказал представитель руководства блока.

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В коллективном блоке безопасности Запада считают, что для серьезного наступления Москве нужна мобилизация, причем ее объемы должны быть гораздо выше нынешних. На это нужно время.

"Для того чтобы поддерживать серьезное наступление, России понадобилось бы провести волну мобилизации. Но Путин не хочет этого делать перед выборами. И хотя скрытая мобилизация происходит, мы это видим, но она не позволит начать действительно серьезное наступление в течение весны", - объяснил чиновник.

Также представитель Альянса добавил, что такой прогноз не исключает усиления боевых действия на отдельных участках фронта. Войну в том формате, в котором она идет сейчас, Россия выбрала сознательно.

"Будет фокус на символических небольших операциях вроде того, что происходит в Авдеевке, но стратегического наступления мы не ждем", - уточнил чиновник.

При этом в НАТО добавили, что пока нет информации о том, будет ли мобилизация после "выборов Путина" и подготовка к дальнейшим наступательным действиям.

Угроза нового наступления России

Россия может пойти в новое наступление уже в марте, считает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его мнению, наступление на Украину может начаться спустя месяцы после "выборов" Путина. Дипломат призвал Запад оказать Киеву финансовую и военную помощь.

Войска РФ готовят новое наступление на Запорожском направлении, сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск Таврия Дмитрий Лиховой. Оккупанты могут пойти в атаку на Ореховском направлении в районе Работино.

Военная разведка Украины изучает сообщения о возможном новом наступлении России, заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов. Сейчас все внимание сосредоточено на Авдеевском направлении, ситуация там очень тяжелая.

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НАТО Владимир Путин войска России война России и Украины
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