ВСУ сбили российский самолет: в Генштабе сообщили детали

Вчера, 29 января, в Луганской области, украинские военные сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире национального телемарафона.
Известно, что за период полномасштабного вторжения, Россия потеряла 332 самолета и 324 вертолета.
Также, в Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях оккупантов за последние сутки:
Всего за 29 января защитники Украины ликвидировали:
- +960 человек личного состава
- +10 танков
- +29 боевых бронированных машин
- +31 артиллерийскую систему
- +3 средства ПВО
- +1 самолет
- +35 БПЛА оперативно-тактического уровня
- +42 ед автомобильной техники и автоцистерн
Более подробные данные ещё уточняются.
Ликвидация российской авиации
Напомним, 22 декабря представитель ВВС ВСУ Юрий Игнат рассказал, что три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 были уничтожены украинскими военными. Эти самолеты давно не появлялись в статистике потерь РФ.
Также, 24 декабря, под конец дня, Воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили четвертый вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34 на Мариупольском направлении. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
К тому же, в ночь на 4 января на аэродроме "Шагол" в российском Челябинске сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34. К инциденту имеет отношение Главное управление разведки Минобороны Украины.
Другие новости:
- "Без ВПК никуда": политолог назвал условия для победы Украины в 2024 году
- "Хаос полезен России": в ISW объяснили, как "отставка" Залужного играет на руку РФ
- Используют дроны и бьют по гражданским: Гуменюк раскрыла подробности боев на юге