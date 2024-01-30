ВСУ сбили российский самолет: в Генштабе сообщили детали

Защитники Украины уничтожают российскую авиацию.

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ВСУ ликвидировали российский истребитель Су-34 / коллаж: Главред, фото: РосСМИ, 56 ОММБ

Вчера, 29 января, в Луганской области, украинские военные сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире национального телемарафона.

Известно, что за период полномасштабного вторжения, Россия потеряла 332 самолета и 324 вертолета.

Также, в Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях оккупантов за последние сутки:

видео дня

Всего за 29 января защитники Украины ликвидировали:

+960 человек личного состава

+10 танков

+29 боевых бронированных машин

+31 артиллерийскую систему

+3 средства ПВО

+1 самолет

+35 БПЛА оперативно-тактического уровня

+42 ед автомобильной техники и автоцистерн

Более подробные данные ещё уточняются.

Ликвидация российской авиации

Напомним, 22 декабря представитель ВВС ВСУ Юрий Игнат рассказал, что три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 были уничтожены украинскими военными. Эти самолеты давно не появлялись в статистике потерь РФ.

Также, 24 декабря, под конец дня, Воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили четвертый вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34 на Мариупольском направлении. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

К тому же, в ночь на 4 января на аэродроме "Шагол" в российском Челябинске сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34. К инциденту имеет отношение Главное управление разведки Минобороны Украины.

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