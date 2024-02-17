'Авдеевку - вернем': Умеров назвал ключевые факторы для освобождения города

Министр обороны Рустам Умеров назвал уроки, которые Украина усвоила после вывода войск из Авдеевки.

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Умеров назвал главные потребности ВСУ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, instagram.com/libkos

Вооруженные силы отвоюют Авдеевку. Возвращение контроля над городом требует комплексного подхода. Об этом написал глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров в Facebook.

По его словам, для этого нужны современные системы противовоздушной обороны, чтобы предотвратить вражеское применение КАБов. Также Украине необходимы артиллерийские снаряды и средства дальнего поражения для эффективного уничтожения складов российских оккупантов.

"Работаем над этим постоянно. Фортификации - строим и усиливаем. Решение беречь людей - правильное. Авдеевку - вернем", - заверил Умеров. видео дня

Министр отметил, что постоянно ведутся работы над этими аспектами. Несмотря на вынужденный отход, он уверен, что Авдеевку удастся вернуть под контроль Украины.

Отвод войск из Авдеевки

Напомним, ночью 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки во избежание окружения и сохранения жизни военнослужащих. Он отметил, что принимаются меры для стабилизации обстановки и удержания занимаемых позиций, но "Авдеевку мы все равно вернем".

Также майор ВСУ и заместитель командира третьей ОШБр Родион Кудряшов сообщил, что вражеское командование имеет планы на быстрое наступление после Авдеевки. Кудряшов отметил, что хотя возможны локальные атаки, в целом победа в Авдеевке будет скорее недостижимой для врага.

Кроме этого, отвод ВСУ из Авдеевки, по словам военнослужащего Максима Куринского, является тактическим ходом, а настоящий переломный момент еще впереди. Куринский считает это решение рациональным и целесообразным, отмечая, что нужно быть хитрее и делать маневры для одержания победы.

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