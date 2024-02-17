"Все меньше пригодных позиций для обороны" - Тимочко про бои на Авдеевском направлении

Российские захватчики стянули все резервы в Авдеевку и уничтожали город так, что у Сил обороны Украины не осталось пригодных позиций для обороны. Об этом рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире телемарафона, пишет УНИАН.
По его словам, в Авдеевке было превосходство в численности и авиации, враг всю последнюю неделю буквально сотнями отправлял авиационные бомбы на город.
"Город постоянно пребывал под обстрелом, постепенно уничтожалась его инфраструктура. В таких условиях войскам приходилось занимать все меньше пригодных позиций для обороны", - сообщил Тимочко.
Также он сообщил, что россияне отправили на это направление фронта всё лучшее, что у них было, потому на выход украинских защитников с территории повлияло и увеличение вражеского личного состава, и техники, и уничтожение территории.
"И когда возникло то, о чем всегда говорили все наши командующие - теперь в частности Сырский - что когда встанет вопрос сохранения войск или территории, всегда будут сохранять войско. Насколько будет стоять остро вопрос, настолько будет проводиться реакция, и выводиться войска", - добавил глава Совета резервистов.
К тому же, как сообщил Тимочко, проблемы в Авдеевке возники в частности и из-за отустствия помощи наших союзников.
"Нам только остается поблагодарить побратимов, которые действительно удерживали и удерживают Авдеевку. То, что они сумели сковать огромную часть вражеского войска, это только подвиг", - резюмировал Тимочко.
Ситуация в Авдеевке
Как сообщал Главред, ночью 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. "Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и перехода к обороне на более выгодных рубежах", - говорится в сообщении главкома.
Также, по данным украинских военных, оккупанты понесли тяжелейшие потери. Во вражеских пропагандистских каналах, вероятно, тоже это понимают, поскольку помимо приступа очередного победобесия, Z-каналы активно пишут о том, какой ценой далось "взятие" Авдеевки.
К тому же, командир Третьей штурмовой бригады, основатель "Азова" и бывший народный депутат Андрей Билецкий поблагодарил бойцов 3-й ОШБр "за достойный бой, который дали врагу в Авдеевке". "Спасибо бойцам за достойный бой, который дали врагу в Авдеевке, в условиях тотального количественного превосходства россиян в живой силе, в технике, в снарядах", - цитирует Telegram-канал 3-й ОШБр официальное заявление Билецкого.
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