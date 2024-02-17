Авдеевка обошлась кратно дороже, чем Бахмут: пропагандисты РФ в ступоре из-за потерь армии

Российские Z-каналы не в восторге от "взятия" Авдеевки - сокрушаются из-за того, что положили тысячи людей, а получили взамен руины.

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ВСУ вышли из Авдеевки, но оккупанты этому не рады / Коллаж: Главред, фото: instagram/libkos

В ночь на 17 февраля защитники Украины вышли из Авдеевки Донецкой области - за город последние несколько месяцев велись ожесточенные бои. По данным украинских военных, оккупанты понесли тяжелейшие потери. Во вражеских пропагандистских каналах, вероятно, тоже это понимают, поскольку помимо приступа очередного победобесия, Z-каналы активно пишут о том, какой ценой далось "взятие" Авдеевки.

Российские пропагандисты признают, что положили огромное количество своих солдат, а в результате получили одни руины.

"Я по-прежнему считаю, что недопустимо озвучивание потерь, но как бы все в курсе, что Авдеевка в людях обошлась нам кратно дороже, чем Артемовск. И даже заключительный этап штурма - он тоже стоил кратно дороже", - пишет Telegram-канал "полковник Шувалов".

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По его словам, "от Авдеевки и до Запорожья нет других запахов кроме мертвечины и гари".

"Я очень хочу посмотреть, как уцелевшим в этих мясорубках скажут, что противник "сдал" им Авдеевку и Артемовск [Бахмут]", - говорится в сообщении.

Также пропагандист сокрушается, что хоть оккупанты и захватили Авдеевку, но город представляет из себя лишь развалины.

"Хватит ли у нас или противника людей, чтобы платить такую цену за каждый метр руин, которые получаем в итоге? Я не знаю. И пока не готов даже обсуждать. Будут ли праздновать эти победы те, кто прошел их и выжил? Я не думаю, но обсуждать не готов", - добавил он.

Еще один из Z-каналов также пишет об огромных потерях оккупантов.

"То, что сейчас происходит в Авдеевке, выходит за все рамки нашего понимания. За прошедшие сутки только погибшими более 1300 российских военнослужащих. Тысячи раненых, большинство из которых не доживет до утра. Им просто не успеют предоставить необходимую помощь, так как поток раненых не прекращается. От количества сообщений родственников за последние дни бросает в дрожь... Мы не знаем, что вам отвечать. Нет слов..." - говорится в сообщении.

В комментариях появляются скрины сообщений родственников российских военных и мобилизованных из так называемой "ДНР", которых перебросили в Авдеевку несколько дней назад. Сейчас связи с ними нет, те, кто может дозвониться, не получают никакой информации, данных о раненых в больницах нет.

Реакцию пропагандистов прокомментировал украинский журналист Денис Казанцев.

"Почему Авдеевку так бешено заваливали трупами - очевидно. К выборам Путина срочно нужна была хоть какая-то победа. И ее добыли той самой ценой, о которой пишут друзья Гиркина-Стрелкова", - написал он в Telegram.

Выход ВСУ из Авдеевки

16 февраля бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что было принято решение об отступлении украинских военных с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки.

Ночью 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

Тарнавский позже заявил, что украинские военные "в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции".

Командир Третьей штурмовой бригады, основатель "Азова" и бывший народный депутат Андрей Билецкий поблагодарил бойцов 3-й ОШБр "за достойный бой, который дали врагу в Авдеевке".

По его словам, защитники Украины отходят на подготовленные позиции, чтобы вернуться и нанести еще более сильный удар.

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