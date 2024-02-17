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Захват Авдеевки не даст преимуществ: ISW о том, куда оккупанты пойдут дальше

Елизавета Бельмас
17 февраля 2024, 09:57обновлено 17 февраля, 10:39
Российские захватчики отправили в штурмы Авдеевки все резервы, перебросили подразделения с других направлений и потеряли большое количество солдат.
Захват Авдеевки не даст преимуществ
Захват Авдеевки не даст преимуществ / коллаж: Главред, фото: Влада и Константин Либеровы

Российские войска, скорее всего, предпримут попытку продвинуться к западу от Авдеевки донецкой области, ближе к подготовленным позициям, на которые отошли воины Украины. Однако, сделать это будет достаточно трудно, сообщают в отчете Института изучения войны ISW.

Аналитики отмечают, что россияне могут понести ещё большие потери, если примут решение атаковать новые последующие позиции украинцев в открытом поле. Всё дело в скоплении украинских вооенных на новых позициях.

При этом, российские войска, скорее всего стремятся всячески затруднять выход украинских войск, чтобы нанести ВСУ оперативные потери.

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"Захват Авдеевки сам по себе не принесет никаких оперативных преимуществ или возможностей для оперативно значимых наступлений", - сообщили аналитики.

При этом, эксперты считают, что украинцы будут вынуждены проводить контратаки, чтобы до конца вывести войска из Авдеевки и стабилизировать линию фронта.

Ситуация в Авдеевке

Как сообщал Главред, на 16 февраля 2024 года российские военные без остановки наступали на Авдеевском направлении, несмотря на то, что потери противника в семь раз превышают украинские. Об этом сообщил военно-политический обозреватель "Информационного сопротивления" Александр Коваленко.

Также, с разрушенных позиций украинские воины с конца 16 февраля выходят с помощью маневров и закрепляются на новых рубежах. Командир Транавский акцентирует внимание на том, что главным приоритетом остается сохранение жизни наших бойцов. Однако, во время одного из выходов, несколько защитников Украины попали в плен.

При этом, ночью 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. "Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и перехода к обороне на более выгодных рубежах", - говорится в сообщении главкома.

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