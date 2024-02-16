'Таких потерь, как в Авдеевке, ещё нигде не имели': заместитель командира 3 ОШБр

Украинские воины уже которые сутки продолжают бороться за Авдеевку. Бои в городе достигли критической отметки, а потери врага превышают все рекорды.

https://glavred.info/ukraine/takih-poter-kak-v-avdeevke-eshche-nigde-ne-imeli-zamestitel-komandira-3-oshbr-10542416.html Ссылка скопирована

"Таких потерь, как в Авдеевке, ещё нигде не имели" / коллаж: Главред, фото: Константин и Влада Либеровы, Минобороны РФ

На 16 февраля 2024 года российские военные без остановки наступают на Авдеевском направлении, несмотря на то, что потери противника в семь раз превышают украинские. Об этом сообщил военно-политический обозреватель "Информационного сопротивления" Александр Коваленко в эфире Апостроф TV.

По словам эксперта, против украинских сил стоят как и армейский корпус, сформированный из жителей Донбасса, таки и многочисленные российские части. В целом, штурмуют город около 55-60 тысяч живой силы. Однако потери поражают и только увеличиваются.

"Баланс потерь – 1 до 5-7 у россиян. Россияне там планируют наступление на юге, но, скорее всего, не смогут начать его до выборов Путина. Поэтому они будут концентрировать усилия на Авдеевке, чтобы одержать какую-то победу. Также россияне в ближайшее время могут начать разведку боем, которая продлится около месяца, а после выборов могут начать наступление", - добавил Александр Коваленко.

видео дня

Также потери оккупанта прокомментировал заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. Согласно его словам, российские захватчики не считаются со своими потерями, чего не делают с их потерями и защитники Украины. В целом, за время после прибытия данной бригады для поддержки в защите города, воинам удалось ликвидировать около 4000 врагов.

"П****ы не считаются со своими потерями. Мы тоже с их потерями не считаемся. На самом деле сложно точно посчитать, в каком количестве россияне здесь гибнут. Только за один накат на одну позицию вчера мы забаранили примерно 80 (россиян,- ред.)! В общем, нам уже удалось уничтожить более 4 тысяч российских военных. Масштабы ах****ие. Таких потерь, как в боях за Авдеевку, думаю, они еще нигде не имели. Об украинские силы РФ "стирает" сейчас минимум 6 бригад российской армии, плюс одну бригаду "ДНР", спецназ ГРУ и каких-то их ССО-шников. И чтобы вы понимали распределение сил: есть некоторые позиции, где держат оборону 6 украинских воинов, а штурмуют - около 100 п*****в", - сообщил Жорин.

Ситуация в Авдеевке

Ранее мы писали, в Третьей отдельной штурмовой бригаде сообщили, что против украинских бойцов в Авдеевке страна-террорист перебросила не менее 15 тысяч личного состава армии врага. "Нашей бригадой нанесены критические поражения 74-й и 114-й отдельным мотострелковым бригадам ВС РФ. Оба вражеских подразделения - фактически "стерты". Предварительно реальное количество потерь оценивается в 4200 "200-ми" и "300-ми" противника. Весомые потери сейчас несет и 30-я ОМСБр ВС РФ. Идут бои против 35-й и 55-й ОМСБр 41-й армии, и против 21-й и 15-й ОМСБр", - сообщили на странице бригады в Telegram.

Также, авдеевское направление в Донецкой области является самым горячим на всей линии фронта. В черте города продолжаются ожесточенные бои, там оккупанты осуществляют массированные бомбардировки и штурмы с нескольких направлений одновременно. ВСУ используют все имеющиеся средства для сдерживания врага и ведут плановое усиление подразделений. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

При этом, спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий объяснил важность удержания Авдеевки и подчеркнул, что даже в самых тяжелых условиях на поле боя главный приоритет - это сохранение жизни украинских военных.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.