Переломный момент впереди: боец ВСУ рассказал правду о выходе из Авдеевки

По словам военнослужащего, ситуация фронте стабилизируется до марта 2024 года.

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Боец ВСУ оценил вывод войск из Авдеевки / Коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Отвод ВСУ из Авдеевки, по словам военнослужащего Максима Куринского, представляет собой лишь тактический ход, а настоящий переломный момент еще впереди. Такое мнение военнослужащий 26-го отдельного стрелкового батальона 47-й ОМБр высказал во время интервью Radio NV.

"Такое решение считаю и рациональным, и целесообразным. Поэтому особых моментов разочарования не переживаем... По-моему, надо быть хитрее, пожалуй, и делать маневры, чтобы иным образом получить ту или иную победу. Поэтому это не такое событие, которое было бы для кого-то из украинцев хуже или хуже. Я думаю, что все будет хорошо, нам еще немного нужно подождать. Ориентировочно до марта месяца, по моему мнению", - отметил он.

Боец уверен, что настоящий переломный момент еще не наступил. Он добавил, что даже отвод, который уже состоялся, не предоставляет никакого стратегического преимущества нашему врагу.

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"Поэтому будем смотреть, что будет дальше. То есть не расстраивайтесь", резюмировал он.

Ситуация в Авдеевке

В партизанском движении "Атеш" сообщили о недостатках в организации эвакуации раненых и погибших, а также недостаточном обеспечении бронежилетами российских военных, участвующих в штурмах Авдеевки.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал о ситуации в Авдеевке.

Российские оккупанты сконцентрировали все свои резервы в Авдеевке и нанесли городу серьезные разрушения, что оставило Силы обороны Украины без пригодных позиций для обороны. Об этом сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

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