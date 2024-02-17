Оккупанты ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье: подробности атаки

Вражеская армия атаковала Украину.

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Оккупанты ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Сегодня днем, 17 февраля, жители Запорожья и Запорожской области услышали сигнал тревоги и, в последствии, взрывы. Об этом сообщил председатель Запрожской ОВА Иван Федоров в своем телеграм-канале.

В 12:11 глава Областной военной администрации сообщил, что в Запорожском районе произошел взрыв возле села Наталовка.

"Взрыв в Запорожском районе возле села Наталовка. Оставайтесь в укрытиях", - сообщил Федоров.

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Немного позже, в 12:24 стало известно, что на окраине Запорожья Российской Федерацией был атакован объект инфраструктуры.

"Предварительно - попадание по объекту инфраструктуры на окраине Запорожья. Информация о пострадавших уточняется", - рассказал глава ОВА.

На данный момент более детальная информация о российской атаке уточняется и будет сообщена дополнительно.

Атаки России на Украину

Как сообщал Главред, поздно вечером 12 февраля в Днепре прогремели несколько взрывов. Российские оккупанты атаковали город "Шахедами". В городе и области объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах ВСУ предупреждали, что несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед" двигаются курсом в сторону Днепра.

Также, рано утром в четверг, 15 февраля, РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. В ряде городов прогремели взрывы. Громко было и в столице. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе работает ПВО. "Взрывы в городе. Работает ПВО. Не покидайте укрытий!", - написал Кличко.

К тому же, генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что по крайней мере 24 баллистические ракеты северокорейского производства (предположительно, Kn-23/24) были использованы Россией во время ракетных обстрелов территории Украины.

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