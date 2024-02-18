'Радикальные средства': как Запад может отреагировать на смерть Навального

Игорь Эйдман отметил, что вступать в войну против России, Запад не готов.

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Как Запад реагирует на смерть Навального / Коллаж: Главред, фото: пресс-служба Мосгорсуда, скриншот

В интервью Главреду российский социолог Игорь Эйдман рассказал, как Запад может реагировать на смерть российского оппозиционера Алексея Навального.

"Убийство Навального - это, при всем трагизме, всего лишь убийство одного человека. Путин уже развязал войну и ежедневно убивает в Украине десятки людей. Безусловно, коллективный Запад выразит свое возмущение, но после начала полномасштабной агрессии он уже предъявил Путину все, что мог. Идти дальше, то есть вступать в войну против России, Запад не готов - там не сделали этого из-за агрессии против целой страны, не то, что против одного Навального. Все санкции против РФ без серьезной угрозы для собственной экономики в странах Запада уже тоже ввели. Разве что остаются частные санкции, например, против сотрудников ФСИН, но это все - детский сад, поскольку ни к чему не приведет", - пояснил Эйдман.

Он также напомнил, когда Навального отравили, это было неприятно для России, поскольку тогда у РФ еще сохранялись взаимоотношения со странами Запада.

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"После 24 февраля 2022 года никаких взаимоотношений нет, это вялая драка, где каждая из сторон боится переходить какие-то красные линии и применять более радикальные средства", - добавил эксперт.

Напомним, что команда российского оппозиционера подтвердила смерть Алексея Навального. Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени, как написано в официальном сообщении, выданном матери Алексея.

Российский социолог Игорь Эйдман раскрыл, что произошло с Навальным. Путину было мало отравить Навального, посадить его в ШИЗО и отправить за Полярный круг, нужно было еще и уничтожить, считает социолог Эйдман.

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