Навальный убит: команда российского оппозиционера подтвердила его смерть

Смерть Навального наступила 16 февраля в 14:17. Тело находится в Салехарде. Его забрали следователи.

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В команде Навального подтвердили смерть политика / Коллаж: Главред, фото: instagram/navalny, скриншот

Пресс-секретарь российского оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш официально подтвердила смерть политика.

"Алексей Навальный убит. Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени, как написано в официальном сообщении, выданном матери Алексея", – написала она в Twitter.

Сотрудник колонии заявил, что тело Навального находится в Салехарде. Его забрали следователи.

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Ярмыш также заявила о требовании передать тело Навального его семье.

Вчера пресс-секретарь Навального сообщала, что у соратников оппозиционного лидера нет доказательств его смерти.

Смерть Навального - что известно

Российский оппозиционный лидер Алексей Навальный умер в исправительной колонии. Об этом 16 февраля сообщило тюремное ведомство по Ямало-Ненецкому автономному округу. Как пишут российские пропагандистские СМИ, у Навального внезапно оторвался тромб.

Руководители ведущих институтов Европейского Союза отреагировали на смерть Алексея Навального. Они заявили, что за его смерть несет ответственность российский режим.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что после смерти российского оппозиционера Алексея Навального российского диктатора нельзя воспринимать, как легитимного главу государства. Зеленский назвал Путина "головорезом".

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