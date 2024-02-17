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Наносили колоссальные потери РФ: спецназовцы неделю обороняли дорогу из Авдеевки

Руслана Заклинская
17 февраля 2024, 17:55
Во время отхода Вооруженных сил Украины из Авдеевки, спецназовцы удерживали последнюю дорогу из города и обеспечивали эвакуационный коридор, сообщили в ГУР.
Наносили колоссальные потери РФ: спецназовцы неделю обороняли дорогу из Авдеевки
Спецназлвцы ГУР обороняли последний путь из Авдеевки / Колаж: Главред, фото: ГУР, instagram.com /libkos

Спецназовцы ГУР вместе с другими военными обороняли последнюю дорогу из Авдеевки, нанося врагу потери. Во время отхода основных сил из города, они обеспечивали эвакуационный коридор. Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины.

"Спецназовцы ГУР МО в составе Сил Безопасности и Обороны в течение недели обороняли последнюю дорогу из Авдеевки, нанося колоссальные потери постоянно наступающим штурмовым подразделениям россиян", - отметили в ГУР.

По данным разведки, в рамках приказа о скоординированном отходе основных сил, спецназовцы ГУР совместно с воинами ССО, 3-й отдельной штурмовой бригады, 225-го отдельного штурмового батальона, 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ обеспечивали эвакуационный коридор.

видео дня

  • Спецпризначенці ГУР МО, які обороняли останню дорогу з Авдіївки
    Спецпризначенці ГУР МО, які обороняли останню дорогу з Авдіївки ГУР
  • Спецпризначенці ГУР МО, які обороняли останню дорогу з Авдіївки
    Спецпризначенці ГУР МО, які обороняли останню дорогу з Авдіївки ГУР
  • Спецпризначенці ГУР МО, які обороняли останню дорогу з Авдіївки
    Спецпризначенці ГУР МО, які обороняли останню дорогу з Авдіївки ГУР
  • Спецпризначенці ГУР МО, які обороняли останню дорогу з Авдіївки
    Спецпризначенці ГУР МО, які обороняли останню дорогу з Авдіївки ГУР
  • Спецпризначенці ГУР МО, які обороняли останню дорогу з Авдіївки
    Спецпризначенці ГУР МО, які обороняли останню дорогу з Авдіївки ГУР
  • Спецпризначенці ГУР МО, які обороняли останню дорогу з Авдіївки
    Спецпризначенці ГУР МО, які обороняли останню дорогу з Авдіївки ГУР
  • Спецпризначенці ГУР МО, які обороняли останню дорогу з Авдіївки
    Спецпризначенці ГУР МО, які обороняли останню дорогу з Авдіївки ГУР
  • Спецпризначенці ГУР МО, які обороняли останню дорогу з Авдіївки
    Спецпризначенці ГУР МО, які обороняли останню дорогу з Авдіївки ГУР

"Во время оборонительной операции на Авдеевском направлении разведчики использовали боевые броневики украинского производства "Сикач" и "Характерник". Они прекрасно зарекомендовали себя в боевых условиях", - добавили в разведке.

Сейчас спецназовцы находятся на заранее подготовленных позициях и удерживают оборону, чтобы помешать дальнейшему продвижению врага.

Отход украинских войск из Авдеевки

Напомним, ночью 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки во избежание окружения и сохранения жизни военнослужащих. Эту информацию подтвердил командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский. Он отметил, что "окружение не допущено, личный состав выведен, наши воины заняли оборону на определенных рубежах".

Также военнослужащий Максим Куринский утверждает, что отвод ВСУ из Авдеевки является тактическим ходом, а настоящий переломный момент еще впереди. Куринский считает это решение рациональным и целесообразным, отмечая, что нужно быть хитрее и делать маневры для одержания победы.

Как сообщал Главред, уроки по Авдеевке были вынесены. Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров заверил, что город обязательно вернется под контроль Украины.

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