Польша допускает полное эмбарго на с/х продукцию из Украины

При этом в Варшаве признают, что решение окажется для них "палкой с двух концов".

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Польские фермеры снова вышли на протесты против украинского зерна / коллаж: Главред, фото: УНИАН, UNAS

Министр развития и технологий Польши Кшиштоф Гетьман допустил введение эмбарго на все сельскохозяйственные товары из Украины. Об этом он сказал в эфире Radio Zet, сообщает Rzeczpospolita.

Гетьман отметил, что поддерживает протесты фермеров, потому что те якобы "протестуют за справедливое дело", а блокирование дорог назвал их "отчаянием".

В своем интервью министр раскритиковал вчерашнее заявление президента Владимира Зеленского, который назвал блокирование польско-украинской границы вопросом политики.

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"Это, пожалуй, не первый раз, когда президент Зеленский делает достаточно резкие заявления. Я пытаюсь понять человека, находящегося под огромным давлением, хотя я не согласен с тем, что он сказал... я был бы осторожен в высказывании таких мнений, потому что это не совсем о политике. Я бы посоветовал нашим партнерам и друзьям из Украины быть немного чувствительнее к проблемам не только польских фермеров", - подчеркнул Гетьман.

На вопрос, возможно ли сейчас введение эмбарго на украинскую с/х продукцию, Гетман ответил утвердительно, если Еврокомиссия не разберется с проблемой.

"Решения может не быть и такое эмбарго придется ввести, - ответил Гетман.

При этом эмбарго он назвал "палкой с двух концов", поскольку в таком случае и Украина установит блокаду на ввоз польской продукции, а это тоже ударит по Варшаве.

"Но мы должны принимать определенные меры, чтобы спасти аграриев, оказавшихся в драматической ситуации, - продолжил Гетьман.

Блокирование польскими фермерами границы с Украиной

20 февраля польские протестующие ужесточили ограничения на границе с Украиной. Они перекрыли железнодорожные пути и рассыпали зерно из грузового вагона.

А в воскресенье, 11 февраля, протестующие напали на украинские грузовики и высыпали оттуда зерно. Тогда как 15 февраля во время протестов во Вроцлаве демонстранты, среди прочего, забросали здание Еврокомиссии во Вроцлаве яйцами. Во время беспорядков польские фермеры также уничтожили баннер "Солидарны с Украиной", который сначала облили красной краской и тоже забросали яйцами.

По словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, блокирование украинско-польской границы приведет Украину к потере 7,7 миллиардов грн поступлений от Гостаможслужбы.

Накануне новых протестов на польско-украинской границе президент Владимир Зеленский отметил, что события на границе с Польшей нельзя рассматривать как что-то нормальное или обыденное.

"Через польскую границу проходит лишь 5% нашего агроэкспорта. Так что на самом деле ситуация не в зерне, а, скорее, в политике. И под Купянском, неподалеку от границы с Россией, где не стихает вражеская артиллерия, новости с границы с Польшей выглядят просто издевательски", – подчеркнул он.

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