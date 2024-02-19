Причина не в зерне: Зеленский прокомментировал ситуацию на границе с Польшей

По словам президента Украины ситуацию на польско-украинской границе нельзя воспринимать как нечто нормальное или обыденное.

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Зеленский отреагировал на ситуацию на границе с Польшей / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

19 февраля президент Владимир Зеленский осудил блокирование польскими фермерами пунктов пропуска на границе с Украиной и призвал к совместным и рациональным решениям в этой ситуации. Об этом он заявил в своем вечернем обращении к украинцам.

Он отметил, что события на границе с Польшей нельзя рассматривать как нечто нормальное или обыденное.

"Через польскую границу проходит лишь 5% нашего агроэкспорта. Поэтому на самом деле ситуация не в зерне, а, скорее, в политике. И под Купянском, недалеко от границы с Россией, где не стихает вражеская артиллерия, новости с границы с Польшей выглядят просто издевательски", - подчеркнул он. видео дня

Он добавил, что для решения данной ситуации необходимы совместные и рациональные действия, которые должны быть приняты украинцами и поляками прежде всего, а также теми в Европе, кому важна судьба континента.

Ситуация на границе с Польшей

20 февраля украинские перевозчики планируют провести протестную акцию возле трех международных автомобильных пунктов пропуска на границе с Польшей во Львовской области. Об этом сообщил председатель общественной организации "Украинский транспортный союз" во Львовской области Олег Дубик.

Польские фермеры объявили о полной блокаде украинских перевозок с 20 февраля, собираясь заблокировать не только пограничные переходы, но и доступ к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и его польский коллега Дональд Туск провели телефонный разговор, во время которого обсудили блокаду украинской границы польскими фермерами.

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