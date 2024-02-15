'Инцидент с зерном - неприемлем': Шмыгаль с Туском обсудил блокаду границы

Денис Шмыгаль предложил польскому коллеге в диалоге найти решение, которое поддержит украинских аграриев и не навредит польским фермерам.

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Шмыгаль предложил Туску найти решение / Колаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и его польский коллега Дональд Туск провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальную проблему - блокаду украинской границы польскими фермерами. Об этом сообщил Денис Шмыгаль в Telegram.

"Провели разговор с Премьер-министром Польши Дональдом Туском. Ключевая тема - ситуация на границе и риски, связанные с этим. Подчеркнул неприемлемость инцидента с рассыпанным на дороге украинским зерном. Радикальная риторика в этом вопросе недопустима", - написал Шмыгаль.

Глава правительства Украины предложил своему польскому коллеге развивать диалог между правительствами обеих стран, направленный на поиск решения этой проблемы. Шмыгаль отметил, что решение должно поддержать украинских аграриев и не навредить польским фермерам.

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Кроме этого, Шмыгаль подчеркнул, что зафиксирован рост импорта, в частности зерновых, из России и других стран в Европейский Союз. По словам премьера, Украина и Польша должны объединить свои усилия для предотвращения введения российской продукции на европейский рынок.

"Должны объединиться против общих вызовов и врагов, угрожающих безопасности Европы. Поблагодарил польский народ за мощную поддержку во время войны", - подытожил Шмыгаль.

Блокада границы поляками и инцидент с зерном

Напомним, польский профсоюз фермеров "Солидарность" возобновил блокаду границы с Украиной с 9 февраля. Демонстранты угрожали заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной и перекрыть дороги и автомагистрали в некоторых регионах Польши. Фермеры протестуют, поскольку Польша не выполнила их условия.

Как сообщал Главред, во время блокирования польско-украинской границы протестующие напали на украинские грузовики и высыпали из них зерно. Украинское Минагрополитики осудило этот инцидент и ожидает скорейшего наказания виновных. Польша начала расследование и разыскивает фермеров, которые высыпали зерно и уничтожили примерно 3 т агрокультуры.

Также министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский извинился перед Украиной за инцидент с рассыпанным зерном, назвав действия фермеров "не совсем адекватной формой протеста". В то же время он раскритиковал "не совсем сдержанную" реакцию украинских властей на инцидент.

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